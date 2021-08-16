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Срна: У многих футболистов Шахтера была температура после вакцинации
Первый тайм "горняки" начали плохо и медленно
Фото: UA-Футбол/ Автор - Александр Приходько
Директор донецкого "Шахтера" по футболу Дарио Срна в эфире Великого футбола прокомментировал результат матча с "Металлистом 1925" в матче 4-го тура УПЛ (2:0).
"У многих футболистов была реакция на вакцинацию, была температура. Игра не та, которая нам нужна. Первый тайм – плохо и медленно. Второй хорошо начали. Замены сработали.
С "Генка" надо переходить на чемпионат Украины очень быстро и очень жестко. Де Дзерби все прекрасно знает о чемпионате Украины. Все боятся "Шахтер" и не хотят рисковать, поэтому закрываются", - отметил Срна.
Напомним, накануне игры игроки "Шахтера" прошли второй этап вакцинации от COVID-19.
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