Срна: У многих футболистов Шахтера была температура после вакцинации

Директор донецкого "Шахтера" по футболу Дарио Срна в эфире Великого футбола прокомментировал результат матча с "Металлистом 1925" в матче 4-го тура УПЛ (2:0).

"У многих футболистов была реакция на вакцинацию, была температура. Игра не та, которая нам нужна. Первый тайм – плохо и медленно. Второй хорошо начали. Замены сработали.

С "Генка" надо переходить на чемпионат Украины очень быстро и очень жестко. Де Дзерби все прекрасно знает о чемпионате Украины. Все боятся "Шахтер" и не хотят рисковать, поэтому закрываются", - отметил Срна.