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Незаменима. Монзуль отсудит второй матч в течение одного тура
Система VAR также будет задействована
Фото: Getty Images / Автор - неизвестен
Комитеты УАФ назначили официальных лиц на матч 4-го тура чемпионата Украины по футболу среди команд Премьер-лиги сезона-2021/2022 "Ингулец" - "Динамо".
4 тур
18 августа (среда)
"Ингулец" - "Динамо". Киев. Стадион "Динамо" им. В. В. Лобановского. 19.30. Арбитр - Монзуль К.В. (Харьков), ассистенты арбитра - Стрелецкая М.С. (Сумы), Грушко С.А. (Киевская обл.), Четвертый арбитр - Романюк А.М. (Ивано-Франковск), наблюдатель арбитража - Швецов В.Б. (Одесса).
Арбитр ВАА - Бойко С.М. (Киевская обл.), Ассистент ВАА - Матяш В.В. (Донецк), наблюдатель ВАА - Ярмолинский Л.М. (Киевская обл.). Делегат УАФ - Калита М.Г (Николаев). Офицер безопасности УАФ - Пыхтин М.П. (Николаев).
Напомним, ранее Катерина Монзуль работала на матче 4-го тура УПЛ "Десна" - "Днепр-1" (2:1). В том поединке арбитр удалила двух игроков "Днепра-1", что вызвало резкую реакцию представителей днепровского клуба.
Добавим, что матч "Ингулец" - "Динамо" состоится только в среду, поскольку киевляне в субботу играли товарищеский поединок с чемпионом Италии "Интером" (уступили 0:3). Игра по просьбе номинальных хозяев состоится не на поле "Ингульца", а в Киеве на стадионе "Динамо" (НСК "Олимпийский" закрывается для подготовки к празднованию Дня Независимости). Президент петровского клуба Александр Поворознюк рассчитывает, что во втором круге его команда сможет принять бело-синих уже на новом стадионе "Ингульца", строительство которого вышло на финишную прямую.
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