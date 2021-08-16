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Незаменима. Монзуль отсудит второй матч в течение одного тура

Премьер-лига
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(1 голосов)

Система VAR также будет задействована

Незаменима. Монзуль отсудит второй матч в течение одного тура

Фото: Getty Images / Автор - неизвестен

Новина українською

Комитеты УАФ назначили официальных лиц на матч 4-го тура чемпионата Украины по футболу среди команд Премьер-лиги сезона-2021/2022 "Ингулец" - "Динамо".

4 тур

18 августа (среда)

"Ингулец" - "Динамо". Киев. Стадион "Динамо" им. В. В. Лобановского. 19.30. Арбитр - Монзуль К.В. (Харьков), ассистенты арбитра - Стрелецкая М.С. (Сумы), Грушко С.А. (Киевская обл.), Четвертый арбитр - Романюк А.М. (Ивано-Франковск), наблюдатель арбитража - Швецов В.Б. (Одесса).

Арбитр ВАА - Бойко С.М. (Киевская обл.), Ассистент ВАА - Матяш В.В. (Донецк), наблюдатель ВАА - Ярмолинский Л.М. (Киевская обл.). Делегат УАФ - Калита М.Г (Николаев). Офицер безопасности УАФ - Пыхтин М.П. (Николаев).

Напомним, ранее Катерина Монзуль работала на матче 4-го тура УПЛ "Десна" - "Днепр-1" (2:1). В том поединке арбитр удалила двух игроков "Днепра-1", что вызвало резкую реакцию представителей днепровского клуба.

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Добавим, что матч "Ингулец" - "Динамо" состоится только в среду, поскольку киевляне в субботу играли товарищеский поединок с чемпионом Италии "Интером" (уступили 0:3). Игра по просьбе номинальных хозяев состоится не на поле "Ингульца", а в Киеве на стадионе "Динамо" (НСК "Олимпийский" закрывается для подготовки к празднованию Дня Независимости). Президент петровского клуба Александр Поворознюк рассчитывает, что во втором круге его команда сможет принять бело-синих уже на новом стадионе "Ингульца", строительство которого вышло на финишную прямую.

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В статье: Динамо (Киев) Ингулец (Петрово)
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Источник:
УАФ

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Комментарии (7)
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simargl (Чернигов)
16.08.2021 в 12:15
С таким азорванным календарём один арбитр может и 4 матча в туре отсудить...)))
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0
-1
DONCHANYN (ДОНЕЦК)
16.08.2021 в 12:18
Тем более, шо она в первых трех турах не судила вроде.
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0
-1
vlotko (Броди)
16.08.2021 в 11:54
На цей раз подарує перемогу Інгульцю, перед грою з Десною треба буде когось вилучити, щоб не зміг прийняти в цій грі участь. ЇЇ треба прийти в спокійний психологічний стан після гри з Дніпром. Що світ клином зійшовся на Катерині?
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+2
-1
DONCHANYN (ДОНЕЦК)
16.08.2021 в 12:09
Думаю, команды ДК и ШД в нашем чемпе в играх с 90% соперников должны побеждать любым составом и даже рта не открывать по поводу судейства, ПЛ, УФА и т.д. Иначе зачем им столько хороших игроков из запаса и столько бабла у клуба, если не обеспечить нужную подготовку и сильных тренеров?
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+2
0
аалекс ( Крым)
16.08.2021 в 11:43
Думаю, что после предыдущего матча Монзуль, игроки будут помалкивать на поле.
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0
-1
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simargl (Чернигов)
16.08.2021 в 12:18
И это правильно. Ибо футбол не подворотня... ладно матюкнулся игрок по ногам получив, а бегать по полю махать крыльями и качать права матюками это базарный подход.
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0
-1
DONCHANYN (ДОНЕЦК)
16.08.2021 в 12:21
Деньги нормальные их портят, считают себя выше окружающих...
0
-1


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