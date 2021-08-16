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Денисов и Вацко заявили, что Динамо проявляет неуважение к соперникам в УПЛ
Эксперты ТК Футбол высказались о товарищеских матчах киевлян
Фото: ФК Динамо Киев
Эксперты телеканалов "Футбол" Александр Денисов и Виктор Вацко высказались об особенности подготовки "Динамо" к новому сезону.
"Динамо" отправилось в Италию играть товарищеский матч против "Интера". Ощущение двоякое. С одной стороны, классно, что договорились чемпионы Украины и Италии.
С другой стороны, чемпионат остался без команды. Она просто уехала. Нашу лигу надо беречь и развивать, а не вот так переносить, играть или не играть", - сказал Александр Денисов.
"Наш чемпионат становится каким-то импровизированным. Те захотели – полетели в Италию играть в футбол. "Динамо" приедет играть на матч-открытие стадиона "Ингульца". Вопрос в том, построят ли стадион? "Минай" в прошлом сезоне два раза договорился играть с "Динамо" в Киеве.
Должно быть уважение к чемпионату. Самое интересное, что никто ничего не нарушил. В регламенте написано, что по соглашению сторон можно матч перенести", - отметил Виктор Вацко.
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