Денисов и Вацко заявили, что Динамо проявляет неуважение к соперникам в УПЛ

Эксперты телеканалов "Футбол" Александр Денисов и Виктор Вацко высказались об особенности подготовки "Динамо" к новому сезону.

"Динамо" отправилось в Италию играть товарищеский матч против "Интера". Ощущение двоякое. С одной стороны, классно, что договорились чемпионы Украины и Италии.

С другой стороны, чемпионат остался без команды. Она просто уехала. Нашу лигу надо беречь и развивать, а не вот так переносить, играть или не играть", - сказал Александр Денисов.