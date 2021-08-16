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Денисов и Вацко заявили, что Динамо проявляет неуважение к соперникам в УПЛ

Премьер-лига
(2 голосов)

Эксперты ТК Футбол высказались о товарищеских матчах киевлян

Денисов и Вацко заявили, что Динамо проявляет неуважение к соперникам в УПЛ

Фото: ФК Динамо Киев

Новина українською

Эксперты телеканалов "Футбол" Александр Денисов и Виктор Вацко высказались об особенности подготовки "Динамо" к новому сезону.

"Динамо" отправилось в Италию играть товарищеский матч против "Интера". Ощущение двоякое. С одной стороны, классно, что договорились чемпионы Украины и Италии.

С другой стороны, чемпионат остался без команды. Она просто уехала. Нашу лигу надо беречь и развивать, а не вот так переносить, играть или не играть", - сказал Александр Денисов.

"Наш чемпионат становится каким-то импровизированным. Те захотели – полетели в Италию играть в футбол. "Динамо" приедет играть на матч-открытие стадиона "Ингульца". Вопрос в том, построят ли стадион? "Минай" в прошлом сезоне два раза договорился играть с "Динамо" в Киеве.

Должно быть уважение к чемпионату. Самое интересное, что никто ничего не нарушил. В регламенте написано, что по соглашению сторон можно матч перенести", - отметил Виктор Вацко.

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В статье: Александр Денисов Виктор Вацко Динамо (Киев) Интер (Италия)
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Источник:
Великий футбол

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Комментарии (4)
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Джан Мурадов (Придеснянськ)
16.08.2021 в 14:47
Повага до інших і пєнісовські каналізації це різні речі.
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0
-2
aleks68
16.08.2021 в 14:54
прикрой хлебало недоношенный.пенис у тебя не голове
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+1
0
kravaserega (Kyiv)
16.08.2021 в 14:46
Ну если никто ничего не нарушил, то какого хрена вы пиз..те тогда
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+3
-1
Смольный (Одесса)
16.08.2021 в 14:46
К чему свистёж?
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+3
-1


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