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Срна: Шахтеру нужны игроки здесь и сейчас. Трансферное окно еще не закрыто

Премьер-лига
(2 голосов)

Дарио говорит о смене вектора клуба

Срна: Шахтеру нужны игроки здесь и сейчас. Трансферное окно еще не закрыто

shakhtar.com

Новина українською

Директор "Шахтера" по футболу Дарио Срна рассказал о смене клубного вектора "горняков".

"Вектор долгосрочной адаптации в "Шахтере" свернут. Нам нужны игроки здесь и сейчас. Трансферное окно еще не закрыто.

Я с Палкиным и президентом каждый день на связи. Ринат Леонидович знает, что нам нужно запастись терпением, чтобы стать сильнее", — сказал функционер.

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В статье: Дарио Срна Шахтер (Донецк)
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Источник:
ТК Футбол

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