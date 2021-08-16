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Срна: Шахтеру нужны игроки здесь и сейчас. Трансферное окно еще не закрыто
Дарио говорит о смене вектора клуба
shakhtar.com
Директор "
"Вектор долгосрочной адаптации в "Шахтере" свернут. Нам нужны игроки здесь и сейчас. Трансферное окно еще не закрыто.
Я с Палкиным и президентом каждый день на связи. Ринат Леонидович знает, что нам нужно запастись терпением, чтобы стать сильнее", — сказал функционер.
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Источник:ТК Футбол
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