Срна: Шахтеру нужны игроки здесь и сейчас. Трансферное окно еще не закрыто

Директор " Шахтера " по футболу Дарио Срна рассказал о смене клубного вектора "горняков".

"Вектор долгосрочной адаптации в "Шахтере" свернут. Нам нужны игроки здесь и сейчас. Трансферное окно еще не закрыто.

Я с Палкиным и президентом каждый день на связи. Ринат Леонидович знает, что нам нужно запастись терпением, чтобы стать сильнее", — сказал функционер.