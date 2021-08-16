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Тренер Миная - о матче с Зарей: При такой игре могло быть и поражение, и победа
Итоги матча от Николая Цымбала
zarya-lugansk.com
Ассистент главного тренера "Миная" Николай Цымбал прокомментировал
"При такой игре могло быть и поражение, и победа. Были хорошие, быстрые атаки, которые можно было завершать, была и доля везения.
"Заря" тоже не очень удачно начала этот сезон и им так же были важны эти 3 очка. Они отдавали все силы, чтобы всё же забить в конце победный гол, но ребята молодцы.
Очень довольны результатом", — сказал Цымбал.
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Источник:ТК Футбол
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