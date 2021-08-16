Тренер Миная - о матче с Зарей: При такой игре могло быть и поражение, и победа

Ассистент главного тренера "Миная" Николай Цымбал прокомментировал ничью с "Зарей" (1:1) в 4 туре УПЛ.

"При такой игре могло быть и поражение, и победа. Были хорошие, быстрые атаки, которые можно было завершать, была и доля везения.

"Заря" тоже не очень удачно начала этот сезон и им так же были важны эти 3 очка. Они отдавали все силы, чтобы всё же забить в конце победный гол, но ребята молодцы.

Очень довольны результатом", — сказал Цымбал.