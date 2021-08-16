  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Тренер Миная - о матче с Зарей: При такой игре могло быть и поражение, и победа
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Тренер Миная - о матче с Зарей: При такой игре могло быть и поражение, и победа

Премьер-лига
(1 голосов)

Итоги матча от Николая Цымбала

Тренер Миная - о матче с Зарей: При такой игре могло быть и поражение, и победа

zarya-lugansk.com

Новина українською

Ассистент главного тренера "Миная" Николай Цымбал прокомментировал ничью с "Зарей" (1:1) в 4 туре УПЛ.

"При такой игре могло быть и поражение, и победа. Были хорошие, быстрые атаки, которые можно было завершать, была и доля везения.

"Заря" тоже не очень удачно начала этот сезон и им так же были важны эти 3 очка. Они отдавали все силы, чтобы всё же забить в конце победный гол, но ребята молодцы.

Очень довольны результатом", — сказал Цымбал.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Заря (Луганск) ФК Минай Николай Цымбал
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ТК Футбол

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...