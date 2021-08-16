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Палкин: Сложно играть против соперника, который ставит три автобуса. Но это реалии УПЛ

Премьер-лига
(2 голосов)

Гендир горняков рассказал о старте команды в новом сезоне

Палкин: Сложно играть против соперника, который ставит три автобуса. Но это реалии УПЛ

shakhtar.com

Новина українською

Генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин рассказал о победе над "Металлистом 1925" (2:0) и игре команды в новом сезоне.

– Сергей Анатольевич, поздравляем с победой! Что можете сказать о прошедшем матче и об игре "Шахтера"?

– Это важная победа для нас, потому что перед матчем Лиги чемпионов, перед выездом в Монако ментально было важно победить. Относительно игры – здесь сложно что-то комментировать. Потому что сложно играть против соперника, который фактически три автобуса ставит. Но это реалии нашего чемпионата. Мы должны научиться противостоять такому сопернику, научиться играть в такой футбол, потому что 95% игр в чемпионате будут именно такими. Поэтому нужно подстроиться под стиль нашего чемпионата и более легко побеждать. Сейчас мы победили – это главное. Футболисты достаточно утомлены после игры с "Генком". Естественно, это сказывалось, потому что наша фишка – скорость. Когда мы включаем скорость, любому сопернику сложно противостоять нам. Поэтому, когда играешь в таком режиме, нужно распределять усилия, в основном физические, потому что физически очень сложно играть фактически каждые три дня.

– "Шахтер" провел четыре матча в чемпионате Украины и два – в квалификации Лиги чемпионов. Насколько изменилась игра команды по сравнению с прошлым сезоном?

– Считаю, на 60–70% она поменялась. Сегодня явно видна идея главного тренера. Футболисты пытаются следовать этой идее. Может быть, в некоторых моментах не получается, но это достаточно долгий путь. Научиться играть в футбол, который проповедует наш тренер, достаточно сложно. Его нужно доводить до автоматизма, и каждый футболист должен уметь это делать, независимо от того, играет он в основе или находится на скамейке запасных. Когда мы этого добьемся, думаю, все матчи будут проходить намного легче.

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В статье: Сергей Палкин Шахтер (Донецк)
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Источник:
ФК Шахтер

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Комментарии (11)
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football_soccer (Украина)
16.08.2021 в 18:07
и в чем проблема? против Сити, Ливера, Барсы, Баварии тоже автобусы ставят, но это им не мешает забивать 80-90 голов за сезон, в то время, как Шахтер еле-еле рожает 2 гола за игру в победных матчах. При том, что комплектуется игроками по 10-20 миллионов, играя с соперниками, которые подписывают исключительно свободных агентов. Так может проблема не в автобусе, а в том, что ваши навороченные тренеры ничего не могут поставить команде, кроме как передач поперек ??
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+2
0
tamerlan58 (Львов)
16.08.2021 в 18:06
Палкин забыл древнюю мудрость- молчание-золото!!!!
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+1
-1
ПРАЗДНИК (ЧЕРНИГОВ)
16.08.2021 в 17:54
Этот малыш не в курсе, что если бы у всех клубов УПЛ были такие бюджеты как у кротов, то тогда бы он просил чтобы соперники ставили автобус, потому что лига конференций не всегда проходила. Сказачный ....... .
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+1
0
Olegyurchak (Хмельницький )
16.08.2021 в 17:45
Утомлённые Генком...
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+1
-1
Dimka26 (Чернигов)
16.08.2021 в 17:44
Стыдно читать эти оправдания Палкина. Александрия автобуса не ставила и сразу же забили гол. Просто играть нужно уметь. А не жаловаться.
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+3
0
команид (Киев)
16.08.2021 в 17:37
Сразу видно философию нового тренера, научил команду ходить пешком с мячом, на фишка, это обогнать черепаху)))) В игре с генком мы прекрасно это показали)))
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+1
0
СТОП крот (Киев)
16.08.2021 в 17:34
Нужно больше обизян в состав!
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+1
-1
avatar
SeventyFour (Phoenix)
16.08.2021 в 17:23
О как запел) . А в ЛЧ как вы играете?
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+2
0
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Saturn (Киев)
16.08.2021 в 17:23
Гамнюк
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+1
0
avatar
Spokoyno (Київ)
16.08.2021 в 17:22
Брехня! В УПЛ тільки бос Шахтаря може собі дозволити ТРИ автобуси купити! У інших "Просто денег НЕТ!" Ну може братки на два нашкребуть Ну і всесвітня тенденція... Вчора Тоттенхем так грав та виграв!
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0
0
Іван С (Луцьк)
16.08.2021 в 17:22
Передивився «І.В. змінює професію»)
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0
0


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