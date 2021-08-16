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Десна продолжает работу на трансферном рынке и ищет замену Гуцуляку
Клуб продолжает трансферную кампанию
desna.football
После победы в 4 туре чемпионата УПЛ над "Днепром-1" (2:1) "
Несмотря на уход очередного ведущего игрока - Алексея Гуцуляка - в "Днепр-1", в "Десне" настроены оптимистично. На следующей неделе должен вернуться в строй Евгений Белич, появится определенность и с именитым Евгением Хачериди, который уже давно находится в расположении "Десны".
Должны приехать на просмотр еще несколько потенциальных новичков, времени до закрытия трансферного "окна" еще предостаточно, чтобы закрыть проблемные зоны.
Что касается Алексея Гуцуляка, который был связан контрактом с черниговцами до декабря 2022 года, то "Днепр-1" предпринимал попытки приобрести его сразу после минувшего сезона. В этом был заинтересован главный тренер днепрян Игор Йовичевич, пути которого с Гуцуляком пересекались в львовских "Карпатах". Однако переговорный процесс проходил медленно, пока не было принято решение, что стартовые матчи Алексей проводит за "Десну", во вчерашнем очном поединке соперников участия не принимает, а уже на следующий день переходит в "Днепр-1". Так и произошло.
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