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Эксперт ТК Футбол: Динамо показывает неуважение к УПЛ, к соперникам

Премьер-лига
(3 голосов)

Поездка киевлян в Италию вызывает вопросы

Эксперт ТК Футбол: Динамо показывает неуважение к УПЛ, к соперникам

Новина українською

Эксперт телеканалов "Футбол" Михаил Метревели прокомментировал поездку "Динамо" на спарринг против "Интера" (0:3) из-за чего был перенесен регулярный матч УПЛ с "Ингульцом".

"Все говорят, что мы не обсуждаем "Динамо". Мы "Динамо" не видим, потому что игры в параллельном показе.

"Динамо" не видит, что в УПЛ можно качественно готовиться к матчам Лиги Чемпионов. Таким образом, клуб показывает неуважение к лиге, к соперникам", - сказал Метревели.

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В статье: Динамо (Киев) Михаил Метревели
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (20)
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jmen2986 (Kiev)
16.08.2021 в 21:38
Пенисова и Траливали прямо бомбит,значит правильно поступает ДК
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0
-1
pvgsdid@ua.fm (Павлоград)
16.08.2021 в 21:36
ИМС! Все болелы ДК! Полную блокаду сраным футболам!! Никаких интервью!!!
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0
-1
ещё не специалист (Кривой Рог)
16.08.2021 в 21:20
а хто таке оце Метревелі? єксперд Ф1\2\3 ??? на таких експердів на Ф1\2\3... (не напишу - забанять)
Ответить
+6
-1
avatar
Просто Квашин (Харьков)
16.08.2021 в 21:29
1000%
Ответить
+1
-1
Orest_ua (Kyiv)
16.08.2021 в 20:56
Шо, Миша, припекает без еврокубков? Премии лишили, гнида?
Ответить
+4
-3
avatar
Просто Квашин (Харьков)
16.08.2021 в 20:49
ПОЧЕМУ АХМЕТОВ ВЫСТУПАЕТ В УПЛ ДВУМЯ КОМАНДАМИ, А ВСЕ МОЛЧАТ ????
Ответить
+7
-5
СТОП крот (Киев)
16.08.2021 в 20:54
Им платят за молчание
Ответить
+6
-3
avatar
Viktor Ivanjvich
16.08.2021 в 21:15
а в ЧО сколько арендованных с ДК--- надо быть более объективным-хотя это не решит суть вопроса об арендованых
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+2
-4
avatar
Next-R (Киев)
16.08.2021 в 21:28
15 років ви мовчали про орендуполь, а тут ЧО припікає?
+2
0
Olegyurchak (Хмельницький )
16.08.2021 в 20:33
Метревелі дали команду те саме гавкати після пенісова?
Ответить
+4
-3
football_soccer (Украина)
16.08.2021 в 20:32
наша лига отлетает от финов и казахов. Что он вообще там рассказывает? донецкие ведь сами ноют, что против них автобус ставят. А тут резко, как дело касается динамо, у донецких тут же лига стала хорошей и соперники хорошие с интересным футболом. Лицемеры и пропагандонисты
Ответить
+8
-2
Дмитро З (Винница)
16.08.2021 в 20:30
Мужчина который красит волосы, тоже вызывает вопросы
Ответить
+7
-2
avatar
ascent (Луксор)
16.08.2021 в 20:25
Кто эти переносы Динамо считает...
Ответить
+3
-4
СТОП крот (Киев)
16.08.2021 в 20:18
Норм рыжый из бункера бабло сыпнул раз второй день подгорает
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+7
-2
andy1973 (Рівне)
16.08.2021 в 20:15
УПЛ, це Ліга якою підтираються всі наші гранди (а їх лише два) через фарми чи через переноси для "підготовки" майже виграти європейські трофеї. Я проти переносів матчів і за технарі за всі неявки крім коли команда "вимерла" в повному складі.
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+3
-3
avatar
Просто Квашин (Харьков)
16.08.2021 в 20:59
Где суперклуб с Ровно, лузер ????!!!!
Ответить
+2
-5
ещё не специалист (Кривой Рог)
16.08.2021 в 21:23
может ушел в сябя... ?
+2
0
andy1973 (Рівне)
16.08.2021 в 21:24
суперклуб?
+2
0
CorrbenDallas (Київ)
16.08.2021 в 20:14
мертверелли лучше бы ахметова трусы полоскал
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+9
-4
avatar
Просто Квашин (Харьков)
16.08.2021 в 21:00
он их обнюхивает....
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+4
-4


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