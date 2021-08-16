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Эксперт ТК Футбол: Динамо показывает неуважение к УПЛ, к соперникам
Поездка киевлян в Италию вызывает вопросы
Эксперт телеканалов "Футбол" Михаил Метревели прокомментировал поездку "
"Все говорят, что мы не обсуждаем "Динамо". Мы "Динамо" не видим, потому что игры в параллельном показе.
"Динамо" не видит, что в УПЛ можно качественно готовиться к матчам Лиги Чемпионов. Таким образом, клуб показывает неуважение к лиге, к соперникам", - сказал Метревели.
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Источник:ТК Футбол
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