Эксперт ТК Футбол: Динамо показывает неуважение к УПЛ, к соперникам

Эксперт телеканалов "Футбол" Михаил Метревели прокомментировал поездку " Динамо " на спарринг против "Интера" (0:3) из-за чего был перенесен регулярный матч УПЛ с "Ингульцом".

"Все говорят, что мы не обсуждаем "Динамо". Мы "Динамо" не видим, потому что игры в параллельном показе.

"Динамо" не видит, что в УПЛ можно качественно готовиться к матчам Лиги Чемпионов. Таким образом, клуб показывает неуважение к лиге, к соперникам", - сказал Метревели.