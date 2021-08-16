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Спинелли забил 300-й гол Александрии в УПЛ

Премьер-лига
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Юбилейный гол пришелся в ворота Львова

Спинелли забил 300-й гол Александрии в УПЛ

fco.com.ua

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Гол Клаудио Спинелли в ворота "Львова" (1:1) оказался юбилейным, 300-м, забитым игроками "Александрии" в чемпионатах Украины

Голы в ворота соперников александрийского клуба забивали 74 игрока "Александрии", а также 6 автоголов команд-соперниц.

39 голов были забиты с пенальти, 9 - усилиями 5-ти легионеров. Лучший голеадор в истории Евгений Банада - 20 мячей. Рекордсмен клуба за сезон - Максим Третьяков (10 мячей, сезон 2019/2020).

Спинелли забил 300-й гол Александрии в УПЛ - изображение 1
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В статье: ФК Александрия Клаудио Спинелли
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