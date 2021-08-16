Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Спинелли забил 300-й гол Александрии в УПЛ
Юбилейный гол пришелся в ворота Львова
fco.com.ua
Гол Клаудио Спинелли в ворота "Львова" (1:1) оказался юбилейным, 300-м, забитым игроками "
Голы в ворота соперников александрийского клуба забивали 74 игрока "Александрии", а также 6 автоголов команд-соперниц.
39 голов были забиты с пенальти, 9 - усилиями 5-ти легионеров. Лучший голеадор в истории Евгений Банада - 20 мячей. Рекордсмен клуба за сезон - Максим Третьяков (10 мячей, сезон 2019/2020).
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:Офіційний сайт УПЛ
Популярное сейчас
- Защитник Барселоны: Зарплаты? Ситуация с Месси все замедлила, однако за Пике пойдут и остальные
- Незаменима. Монзуль отсудит второй матч в течение одного тура
- Пихаленок: Если за каждый мат давать красную, то будет удаляться по 4-5 человек
- ВИДЕО, как Артем Довбик классно забил Десне, когда Днепр-1 играл вдевятером
- Один из лидеров Динамо стал отцом! ФОТО
- Жена Руслана Малиновского открыла собственное ателье в Бергамо. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
загрузка...