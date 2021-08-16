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Цитаишвили дебютирует за Черноморец. Стартовые составы на матч моряков и азовцев
заочная битва киевлян и дончан
dynamo.kiev.ua
Сегодня в рамках 4-го тура
Игра состоится в Мариуполе на стадионе имени В.С.Бойко. Начало в 19:00.
Стартовые составы команд.
"Мариуполь": Кудрик, Клименко, Чоботенко, Мампасси, Стасюк, Хромей, Очеретько, Мишнев, Кащук, Кулаков, Микитишин
Запасные: Турбаевский, Микицей, Петерман, Удод, Холод, Шостак, Свитюха, Вьюнник, Топалов
"Черноморец": Кучерук, Кадири, Дубко, Путря, Кузик, Михайленко, Белошевский, Цитаишвили, Авагимян, Бугай, Исаенко
Запасные: Варакута, Тлумак, Скорко, Кравченко, Сухоручко, Вачиберадзе, Брагару, Ванат, Мащенко
Напомним, что UA-Футбол проведёт
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