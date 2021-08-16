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Цитаишвили дебютирует за Черноморец. Стартовые составы на матч моряков и азовцев

Премьер-лига
Обновлено
(2 голосов)

заочная битва киевлян и дончан

Цитаишвили дебютирует за Черноморец. Стартовые составы на матч моряков и азовцев

dynamo.kiev.ua

Новина українською

Сегодня в рамках 4-го тура Премьер-лиги "Мариуполь" примет "Черноморец".

Игра состоится в Мариуполе на стадионе имени В.С.Бойко. Начало в 19:00.

Стартовые составы команд.

"Мариуполь": Кудрик, Клименко, Чоботенко, Мампасси, Стасюк, Хромей, Очеретько, Мишнев, Кащук, Кулаков, Микитишин

Запасные: Турбаевский, Микицей, Петерман, Удод, Холод, Шостак, Свитюха, Вьюнник, Топалов

"Черноморец": Кучерук, Кадири, Дубко, Путря, Кузик, Михайленко, Белошевский, Цитаишвили, Авагимян, Бугай, Исаенко

Запасные: Варакута, Тлумак, Скорко, Кравченко, Сухоручко, Вачиберадзе, Брагару, Ванат, Мащенко

Напомним, что UA-Футбол проведёт текстовый онлайн поединка.

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В статье: ФК Мариуполь Черноморец (Одесса)
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Комментарии (3)
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salmet_07 (Одесса)
16.08.2021 в 20:00
Хотя бы не продули
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Kristo (Львов)
16.08.2021 в 19:46
Пора бы уже Черноморцу очки брать
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Goleon (Одесса)
16.08.2021 в 19:33
киевские бездари могут зацепиться за очко
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-2


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