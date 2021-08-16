Безбородько: Когда разговариваешь с Монзуль на повышенных тонах, да еще с матом - это чистые желтые карточки

Нападающий "Десны" Денис Безбородько высказался о судействе Екатерины Монзуль в матче 4-го тура УПЛ против "Днепра-1" (2:1) .

- Два удаления в составе "Днепра-1" сыграли на руку "Десне"?

– Думаю, да. Не сказал бы, что первое сыграло на руку. После него немного расслабились, подумав, что игра сделана. А вот после того, как пропустили мяч, поняли, что рано закончили играть. Пришлось включать резерв. Второе удаление оказалось на руку.

Уже после игры приходилось слышать комментарии: мол, удалений не было. Но на мой взгляд, первое из них, у Ди Франко, вполне заслуженное – за две желтые карточки. Одно предупреждение было на мне, другое – на Домбровском.

А Пихаленок был удален за разговоры с рефери Екатериной Монзуль. Понятное дело, когда разговариваешь с ней на повышенных тонах, да еще с матом, то это чистые желтые карточки. В обоих случаях никто, кроме самих футболистов "Днепра-1", не виноват.

- Как в целом оцениваете судейскую карьеру Екатерины Монзуль?

– Не могу говорить об арбитраже по этическим соображениям. Я действующий футболист и оценивать ее работу не хотелось бы. Для этого есть комитет арбитров, который обязан рассматривать судейство Монзуль.