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Безбородько: Когда разговариваешь с Монзуль на повышенных тонах, да еще с матом - это чистые желтые карточки
Мнение о судействе Монзуль со стороны Десны
scdnipro1.com.ua
Нападающий "Десны" Денис Безбородько высказался о судействе Екатерины Монзуль в
- Два удаления в составе "Днепра-1" сыграли на руку "Десне"?
– Думаю, да. Не сказал бы, что первое сыграло на руку. После него немного расслабились, подумав, что игра сделана. А вот после того, как пропустили мяч, поняли, что рано закончили играть. Пришлось включать резерв. Второе удаление оказалось на руку.
Уже после игры приходилось слышать комментарии: мол, удалений не было. Но на мой взгляд, первое из них, у Ди Франко, вполне заслуженное – за две желтые карточки. Одно предупреждение было на мне, другое – на Домбровском.
А Пихаленок был удален за разговоры с рефери Екатериной Монзуль. Понятное дело, когда разговариваешь с ней на повышенных тонах, да еще с матом, то это чистые желтые карточки. В обоих случаях никто, кроме самих футболистов "Днепра-1", не виноват.
- Как в целом оцениваете судейскую карьеру Екатерины Монзуль?
– Не могу говорить об арбитраже по этическим соображениям. Я действующий футболист и оценивать ее работу не хотелось бы. Для этого есть комитет арбитров, который обязан рассматривать судейство Монзуль.
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