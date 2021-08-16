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Безбородько: Когда разговариваешь с Монзуль на повышенных тонах, да еще с матом - это чистые желтые карточки

Премьер-лига
(3 голосов)

Мнение о судействе Монзуль со стороны Десны

Безбородько: Когда разговариваешь с Монзуль на повышенных тонах, да еще с матом - это чистые желтые карточки

scdnipro1.com.ua

Новина українською

Нападающий "Десны" Денис Безбородько высказался о судействе Екатерины Монзуль в матче 4-го тура УПЛ против "Днепра-1" (2:1).

- Два удаления в составе "Днепра-1" сыграли на руку "Десне"?

– Думаю, да. Не сказал бы, что первое сыграло на руку. После него немного расслабились, подумав, что игра сделана. А вот после того, как пропустили мяч, поняли, что рано закончили играть. Пришлось включать резерв. Второе удаление оказалось на руку.

Уже после игры приходилось слышать комментарии: мол, удалений не было. Но на мой взгляд, первое из них, у Ди Франко, вполне заслуженное – за две желтые карточки. Одно предупреждение было на мне, другое – на Домбровском.

А Пихаленок был удален за разговоры с рефери Екатериной Монзуль. Понятное дело, когда разговариваешь с ней на повышенных тонах, да еще с матом, то это чистые желтые карточки. В обоих случаях никто, кроме самих футболистов "Днепра-1", не виноват.

Читайте такжеПихаленок: Если за каждый мат давать красную, то будет удаляться по 4-5 человек

- Как в целом оцениваете судейскую карьеру Екатерины Монзуль?

– Не могу говорить об арбитраже по этическим соображениям. Я действующий футболист и оценивать ее работу не хотелось бы. Для этого есть комитет арбитров, который обязан рассматривать судейство Монзуль.

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В статье: Десна (Чернигов) Денис Безбородько Екатерина Монзуль СК Днепр-1
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Источник:
fanday

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Комментарии (1)
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Saturn (Киев)
16.08.2021 в 22:33
Молодец
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