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Срна: Де Дзерби любит послушать мое мнение

Премьер-лига
(1 голосов)

Тренер интересуется мнением людей, которые много лет в Шахтере

Срна: Де Дзерби любит послушать мое мнение

shakhtar.com

Новина українською

Директор "Шахтера" по футболу Дарио Срна прокомментировал выход в плей-офф квалификации Лиги чемпионов после двух побед над "Генком".

"Если взять две игры с "Генком", считаю мы заслуженно прошли дальше. Есть моменты, над которыми надо работать, но это прерогатива тренерского штаба.

После игры Роберто сказал, чтобы "Шахтер" забивал 2-3 гола в первом тайме. Тогда это будет настоящий "Шахтер". Покупка игроков и новый тренер не гарантируют успех, играя через два дня на третий. Надо иметь терпение.

Я заходил в раздевалку в перерыве и после матча. Роберто любит послушать мое мнение. Он интересуется мнением людей, которые много лет в "Шахтере", – сказал Срна.

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В статье: Дарио Срна Шахтер (Донецк) Роберто Де Дзерби
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (5)
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football_soccer (Украина)
16.08.2021 в 21:47
интригант. Так бывает, когда вроде мужик, как мужик но характер и повадки от бабы
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+2
0
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Я так думаю... (КиЇв)
16.08.2021 в 21:40
А вот кое-кому (по всей видимости туркам) надоело слушать Срну и смотреть на него и они хакнули инсту этого говоруна. «Официальная страница в Instagram директора "Шахтера" по футболу Дарио Срны, по всей видимости, была взломана».
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0
0
jmen2986 (Kiev)
16.08.2021 в 21:36
Послушай Сырну-сделай наоборот
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+2
0
avatar
djeff2015 (Запорожье)
16.08.2021 в 21:22
Де Дзерби так и сказал--- мое любимое дело это слушать Срну.....обожаю его мнение и речи. Это было одно из ключевых условий моего согласия на контракт. Я очень долго к этому стремился. И вот теперь я всегда жду перерыва и окончание матча, чтобы наслаждаться Его речью.---
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+7
0
ещё не специалист (Кривой Рог)
16.08.2021 в 21:08
Срна - кокой-то там директор! Приходится выслушивать иго мнение - не посылать же...
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+2
0


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