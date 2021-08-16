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Срна: Де Дзерби любит послушать мое мнение
Тренер интересуется мнением людей, которые много лет в Шахтере
shakhtar.com
Директор "
"Если взять две игры с "Генком", считаю мы заслуженно прошли дальше. Есть моменты, над которыми надо работать, но это прерогатива тренерского штаба.
После игры Роберто сказал, чтобы "Шахтер" забивал 2-3 гола в первом тайме. Тогда это будет настоящий "Шахтер". Покупка игроков и новый тренер не гарантируют успех, играя через два дня на третий. Надо иметь терпение.
Я заходил в раздевалку в перерыве и после матча. Роберто любит послушать мое мнение. Он интересуется мнением людей, которые много лет в "Шахтере", – сказал Срна.
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