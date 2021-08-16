Срна: Де Дзерби любит послушать мое мнение

Директор " Шахтера " по футболу Дарио Срна прокомментировал выход в плей-офф квалификации Лиги чемпионов после двух побед над "Генком".

"Если взять две игры с "Генком", считаю мы заслуженно прошли дальше. Есть моменты, над которыми надо работать, но это прерогатива тренерского штаба.

После игры Роберто сказал, чтобы "Шахтер" забивал 2-3 гола в первом тайме. Тогда это будет настоящий "Шахтер". Покупка игроков и новый тренер не гарантируют успех, играя через два дня на третий. Надо иметь терпение.

Я заходил в раздевалку в перерыве и после матча. Роберто любит послушать мое мнение. Он интересуется мнением людей, которые много лет в "Шахтере", – сказал Срна.