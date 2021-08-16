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Динамо отказалось продавать де Пену в МЛС за 600 тысяч евро

Премьер-лига
Обновлено
(6 голосов)

Уругваец не собирается никуда уходить, но и не хочет подписывать новый контракт

Динамо отказалось продавать де Пену в МЛС за 600 тысяч евро

ДК

Новина українською

Украинский журналист Игорь Цыганык рассказал о том, что один из клубов МЛС зимой предлагал за вингера "Динамо" Карлоса де Пену 600 тысяч евро.

"В клуб пришло только одно предложение по де Пене – зимой от команды МЛС на 600 тысяч евро. Продавать футболиста за такие деньги заграницу – опускать уровень клуба.

Сейчас футболист не собирается никуда уходить, но и не хочет подписывать новый контракт. Это его право", – сказал Цыганык.

Напомним, что контаркт уругвайца с Динамо рассчитан до конца 2021 года. Ранее СМИ сообщали об интересе к вингеру со стороны "Кальяри", "Вероны" и "Фиорентины".

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В статье: Динамо (Киев) Игорь Цыганык Карлос де Пена
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(6 голосов)
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Источник:
Football Hub

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Комментарии (5)
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ascent (Луксор)
16.08.2021 в 22:54
Это не серьезно....
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+1
0
Gerd Muller (Житомир)
16.08.2021 в 23:00
А ваші умови? 660 тисяч...
Ответить
0
-1
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ascent (Луксор)
16.08.2021 в 23:12
Каждому
0
0
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armik (Киев)
16.08.2021 в 22:28
Цыганыку в анонимные алкоголики уже поздно. Нужна интенсивная терапия.
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+3
-1
Дядько Петро (Волинь)
16.08.2021 в 22:20
що таке 600 тис.? копійки. От кроти повелися і ці за копійки продали супервітю і пролетіли повзж ЛЧ.
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+3
-3


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