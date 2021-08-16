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Динамо отказалось продавать де Пену в МЛС за 600 тысяч евро
Уругваец не собирается никуда уходить, но и не хочет подписывать новый контракт
ДК
Украинский журналист Игорь Цыганык рассказал о том, что один из клубов МЛС зимой предлагал за вингера "
"В клуб пришло только одно предложение по де Пене – зимой от команды МЛС на 600 тысяч евро. Продавать футболиста за такие деньги заграницу – опускать уровень клуба.
Сейчас футболист не собирается никуда уходить, но и не хочет подписывать новый контракт. Это его право", – сказал Цыганык.
Напомним, что контаркт уругвайца с Динамо рассчитан до конца 2021 года. Ранее СМИ сообщали об интересе к вингеру со стороны "Кальяри", "Вероны" и "Фиорентины".
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