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Путря: После победы покричали нашу фирменную кричалку "Кто мы? Одесса, Одесса, Одесса"

Премьер-лига
(2 голосов)

Первая победа Черноморца в нынешнем сезоне УПЛ

Путря: После победы покричали нашу фирменную кричалку "Кто мы? Одесса, Одесса, Одесса"

instagram.com/chernomoretsfc

Новина українською

Полузащитник "Черноморца" Илья Путря в эфире ТК Футбол прокомментировал победу команды в матче 4-го тура УПЛ над "Мариуполем" (3:2).

"Очень счастливы. Ждали этой победы и упорно работали. Не падали духом несмотря на то, что начали чемпионат с трех поражений.

Перед игрой с ребятами собрались, поговорили. Понимали, что сегодня нужно брать три очка.

После победы покричали нашу фирменную кричалку в раздевалке – "Кто мы? Одесса, Одесса, Одесса". Это испокон веков наша кричалка.

Сейчас чуть-чуть порадуемся. Впереди долгая дорога домой, нужно восстановиться и готовиться к следующему туру. На одной победе останавливаться нельзя.

Победа придаст нам уверенности перед играми против "Александрии" и "Шахтера". Ждали этой победы. Тяжело было психологически после трех поражений находиться на последнем месте. Победа будет толчком.

Забили три гола, провели хороший матч. Отмазки или не отмазки – у нас молодая команда. 70 процентов состава только в этом сезоне дебютировало в УПЛ.

Поблагодарили болельщиков, что они приехали. Им отдельный респект, они ездят на каждую игру. Есть небольшие недопонимания с обеих сторон, но главное – результат", – сказал Путря.

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В статье: ФК Мариуполь Черноморец (Одесса) Илья Путря
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Источник:
Трибуна

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