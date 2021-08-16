Путря: После победы покричали нашу фирменную кричалку "Кто мы? Одесса, Одесса, Одесса"

Полузащитник "Черноморца" Илья Путря в эфире ТК Футбол прокомментировал победу команды в матче 4-го тура УПЛ над "Мариуполем" (3:2) .

"Очень счастливы. Ждали этой победы и упорно работали. Не падали духом несмотря на то, что начали чемпионат с трех поражений.

Перед игрой с ребятами собрались, поговорили. Понимали, что сегодня нужно брать три очка.

После победы покричали нашу фирменную кричалку в раздевалке – "Кто мы? Одесса, Одесса, Одесса". Это испокон веков наша кричалка.

Сейчас чуть-чуть порадуемся. Впереди долгая дорога домой, нужно восстановиться и готовиться к следующему туру. На одной победе останавливаться нельзя.

Победа придаст нам уверенности перед играми против "Александрии" и "Шахтера". Ждали этой победы. Тяжело было психологически после трех поражений находиться на последнем месте. Победа будет толчком.

Забили три гола, провели хороший матч. Отмазки или не отмазки – у нас молодая команда. 70 процентов состава только в этом сезоне дебютировало в УПЛ.

Поблагодарили болельщиков, что они приехали. Им отдельный респект, они ездят на каждую игру. Есть небольшие недопонимания с обеих сторон, но главное – результат", – сказал Путря.