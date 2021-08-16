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Путря: После победы покричали нашу фирменную кричалку "Кто мы? Одесса, Одесса, Одесса"
Первая победа Черноморца в нынешнем сезоне УПЛ
instagram.com/chernomoretsfc
Полузащитник "Черноморца" Илья Путря в эфире ТК Футбол прокомментировал
"Очень счастливы. Ждали этой победы и упорно работали. Не падали духом несмотря на то, что начали чемпионат с трех поражений.
Перед игрой с ребятами собрались, поговорили. Понимали, что сегодня нужно брать три очка.
После победы покричали нашу фирменную кричалку в раздевалке – "Кто мы? Одесса, Одесса, Одесса". Это испокон веков наша кричалка.
Сейчас чуть-чуть порадуемся. Впереди долгая дорога домой, нужно восстановиться и готовиться к следующему туру. На одной победе останавливаться нельзя.
Победа придаст нам уверенности перед играми против "Александрии" и "Шахтера". Ждали этой победы. Тяжело было психологически после трех поражений находиться на последнем месте. Победа будет толчком.
Забили три гола, провели хороший матч. Отмазки или не отмазки – у нас молодая команда. 70 процентов состава только в этом сезоне дебютировало в УПЛ.
Поблагодарили болельщиков, что они приехали. Им отдельный респект, они ездят на каждую игру. Есть небольшие недопонимания с обеих сторон, но главное – результат", – сказал Путря.
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