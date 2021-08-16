Мороз: Мне больше понравился результат, но в исполнении игры еще есть над чем работать

Главный тренер "Черноморца" Юрий Мороз прокомментировал победу над "Мариуполем" (3:2) в матче 4-го тура УПЛ.

"Мне больше понравился результат, но в исполнении игры немножко еще есть над чем работать. Ребята начинают понимать, привыкать к Премьер-лиге. Сегодня мы выиграли у хорошей, добротной, такой же молодой команды, как и наша. Сегодня немножко было везение на нашей стороне.

Я рад результату, но работы непочатый край. Нужно на этом не останавливаться и двигаться вперед, шаг за шагом. Ребята должны прогрессировать, расти и добиваться результата.

Ребята молодцы. Они после пропущенного мяча не стушевались, продолжали гнуть свою линию, быстро выходить в контратаки, была компактность между линиями. Единственное, не было того контроля мяча с завершением у ворот. Игра в защите настораживает, хочется более надежной и практичной игры нашей команды.

Были опасение, что можем упустить победу, но ребята выдержали, дотерпели и в равной упорной борьбе одержали хорошую трудовую победу.

Сегодня Михайленко начинает привыкать к Премьер-лиге, чувствовать ее уровень и становиться лидером. Сама игра выдвигает его на лидерские роли. Что касается Цитаишвили — ожидаем от него большего. Он может больше, но его дриблинги и рейды были великолепны. Когда он наберет форму, то будет еще лучше играть", - сказал Мороз.