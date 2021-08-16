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"Хочет перейти куда-нибудь, но только на полноценной основе" - хавбека Шахтера сватают в Металлист
Вячеслав Танковский намерен сменить клуб
Журналист Игорь Цыганык рассказал о возможном трансфере хавбека "
"Трансферы у "Металлиста" еще будут. Сейчас идет поиск украинских футболистов, которые могли бы усилить игру.
В "Металлисте" может оказаться Вячеслав Танковский. Сам игрок очень хочет перейти в клуб, причем на полноценной основе. А отпустит его "Шахтер" или нет – это вопрос.
Сам Танковский уже говорит, что не хочет играть в "Шахтере" и не видит себя в нем. Хочет перейти куда-нибудь, но только на полноценной основе, чтобы его не дергали", - сказал Цыганык.
Напомним, что два последних сезона 26-летний Танковский играл за "Мариуполь" на правах аренды из "Шахтера".
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