"Хочет перейти куда-нибудь, но только на полноценной основе" - хавбека Шахтера сватают в Металлист

Журналист Игорь Цыганык рассказал о возможном трансфере хавбека " Шахтера " ВячеславаТанковского в "Металлист".

"Трансферы у "Металлиста" еще будут. Сейчас идет поиск украинских футболистов, которые могли бы усилить игру.

В "Металлисте" может оказаться Вячеслав Танковский. Сам игрок очень хочет перейти в клуб, причем на полноценной основе. А отпустит его "Шахтер" или нет – это вопрос.

Сам Танковский уже говорит, что не хочет играть в "Шахтере" и не видит себя в нем. Хочет перейти куда-нибудь, но только на полноценной основе, чтобы его не дергали", - сказал Цыганык.