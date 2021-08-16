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"Хочет перейти куда-нибудь, но только на полноценной основе" - хавбека Шахтера сватают в Металлист

Премьер-лига
(1 голосов)

Вячеслав Танковский намерен сменить клуб

"Хочет перейти куда-нибудь, но только на полноценной основе" - хавбека Шахтера сватают в Металлист

Новина українською

Журналист Игорь Цыганык рассказал о возможном трансфере хавбека "Шахтера" ВячеславаТанковского в "Металлист".

"Трансферы у "Металлиста" еще будут. Сейчас идет поиск украинских футболистов, которые могли бы усилить игру.

В "Металлисте" может оказаться Вячеслав Танковский. Сам игрок очень хочет перейти в клуб, причем на полноценной основе. А отпустит его "Шахтер" или нет – это вопрос.

Сам Танковский уже говорит, что не хочет играть в "Шахтере" и не видит себя в нем. Хочет перейти куда-нибудь, но только на полноценной основе, чтобы его не дергали", - сказал Цыганык.

Напомним, что два последних сезона 26-летний Танковский играл за "Мариуполь" на правах аренды из "Шахтера".

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В статье: Игорь Цыганык Шахтер (Донецк) Вячеслав Танковский Металлист (Харьков)
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Источник:
Football Hub

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Комментарии (2)
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ruobosru (воркута)
17.08.2021 в 00:23
абалденный хавбек!
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avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
16.08.2021 в 23:50
Иди
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+1
0


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