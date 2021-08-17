Премьер-лига
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"Ваша база - в Конча-Заспе": Фанаты Черноморца провели очередную акцию протеста
Фаны вновь выразили свое недовольство
Фото: ФК Черноморец
В рамках 4-го тура УПЛ "Черноморец" на выезде играл с "Мариуполем".
Во время игры фанаты одесской команды продолжили свои протесты против игроков и тренерского штаба клуба. Они вывесили баннер с надписью: "Ваша база в Конча-Заспе".
Добавим, что одесситы победили азовцев со счетом 3:2. Это первая победа подопечных Юрия Мороза в текущем сезоне Премьер-лиги.
Фото: sport.ua
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Комментарии (6)
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Джан Мурадов (Придеснянськ)
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