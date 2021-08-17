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"Ваша база - в Конча-Заспе": Фанаты Черноморца провели очередную акцию протеста

Премьер-лига
(3 голосов)

Фаны вновь выразили свое недовольство

"Ваша база - в Конча-Заспе": Фанаты Черноморца провели очередную акцию протеста

Фото: ФК Черноморец

Новина українською

В рамках 4-го тура УПЛ "Черноморец" на выезде играл с "Мариуполем".

Во время игры фанаты одесской команды продолжили свои протесты против игроков и тренерского штаба клуба. Они вывесили баннер с надписью: "Ваша база в Конча-Заспе".

Добавим, что одесситы победили азовцев со счетом 3:2. Это первая победа подопечных Юрия Мороза в текущем сезоне Премьер-лиги.

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"Ваша база - в Конча-Заспе": Фанаты Черноморца провели очередную акцию протеста - изображение 1
Фото: sport.ua
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В статье: ФК Мариуполь Черноморец (Одесса)
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Комментарии (6)
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Джан Мурадов (Придеснянськ)
17.08.2021 в 09:56
Хай би хотіли прийняти бомжекротів. Так ні.
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0
-1
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ascent (Луксор)
17.08.2021 в 09:40
А нас за что?
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0
-1
Ergevision (KR)
17.08.2021 в 09:25
Да ради бога - не нужен Одессе футбол - перерегистрировать команду в том же Николаеве или Херсоне, там люди с удовольствием на УПЛ будут ходить. А одесситы пусть Реал-Фармой наслаждаются, если она там ещё жива.
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+2
0
avatar
Американец 2000
17.08.2021 в 08:56
Вообще не понимаю такого наплевательского отношения к городу ((((Зачем это Динамо 2 пристроили в Одессу ??? (((
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+1
-4
avatar
Igorokk (Kyiv)
17.08.2021 в 09:17
Да кому надо тот Черноморец? Если хотят играть в Первой лиги, то пожалуйста. Почти в каждом клубе УПЛ есть в аренде воспитанники Динамо, так что теперь, значит все клубы это фармы Динамо Если у них своих футболистов нет, купить денег тоже нет, скамейки своей нет, так что? Как они собрались играть в УПЛ??!! При чем здесь Динамо к проблемам "индейца"??? Плохому танцору тоже все мешает, а ульрасам футболисты)))
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+3
-1
KDK2020 (Киев)
17.08.2021 в 09:19
дєйствітєльно, фонати самі содєржат базу в Адэсссє, а тут прішлі какиє-та захватчікі на фсьо гатовєнькоє.
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+2
-1


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