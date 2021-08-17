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Динамо пыталось пригласить Довбика, но не сошлось в цене с Днепром-1 - СМИ

Премьер-лига
(2 голосов)

Видеть игрока в киевском клубе хотел Мирча Луческу

Динамо пыталось пригласить Довбика, но не сошлось в цене с Днепром-1 - СМИ

Фото: Днепр-1

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Журналист Игорь Цыганык в авторской программе Циганик LIVE рассказал, что форвард "Днепра-1" Артем Довбик мог стать игроком "Динамо". Однако стороны не смогли найти компромисс из-за финансовых разногласий.

"После Евро-2020 Луческу очень хотел видеть Довбика в "Динамо". Но руководство клубов просто не сошлось в трансферной цене за игрока. На сегодняшний момент Довбик играет в СК "Днепр-1" и выполняет свой контракт.

Днепряне хотят за него солидную компенсацию, которую потянет не каждый клуб. В прошлом сезоне представители "Шахтера" выходили на Йовичевича и интересовались Артемом, но конкретных переговоров не было. Думаю, что в этом сезоне он никуда не перейдет", - сказал Цыганык.

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В статье: Динамо (Киев) Артем Довбик СК Днепр-1
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Комментарии (3)
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Olegyurchak (Хмельницький )
17.08.2021 в 09:39
В ті кримінальні динами з шахтарями краще не лізти. Або Дніпро, або в Європу. Там хоч тренери нормальні.
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Nеxt-R (Киев)
17.08.2021 в 09:28
Довбик патріот. Він ні за які гроші не піде ні в ахметівське, ні в медведчукове кодло. Тільки Дніпро або Європа.
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Dimoncho (Kharkiv)
17.08.2021 в 09:27
Источник информации совсем ненадежный. Поэтому далеко не факт, что это правда
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