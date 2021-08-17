Динамо пыталось пригласить Довбика, но не сошлось в цене с Днепром-1 - СМИ

Журналист Игорь Цыганык в авторской программе Циганик LIVE рассказал, что форвард "Днепра-1" Артем Довбик мог стать игроком "Динамо". Однако стороны не смогли найти компромисс из-за финансовых разногласий.

"После Евро-2020 Луческу очень хотел видеть Довбика в "Динамо". Но руководство клубов просто не сошлось в трансферной цене за игрока. На сегодняшний момент Довбик играет в СК "Днепр-1" и выполняет свой контракт.

Днепряне хотят за него солидную компенсацию, которую потянет не каждый клуб. В прошлом сезоне представители "Шахтера" выходили на Йовичевича и интересовались Артемом, но конкретных переговоров не было. Думаю, что в этом сезоне он никуда не перейдет", - сказал Цыганык.