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Спортдиректор Сампдории назвал условие, при котором возможен трансфер Супряги

Премьер-лига
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Карло Ости - о возможном переходе украинца

Спортдиректор Сампдории назвал условие, при котором возможен трансфер Супряги

Фото: dynamo.kiev.ua

Новина українською

Спортивный директор "Сампдории" Карло Ости прокомментировал слухи об аренде нападающего киевского "Динамо" Владислава Супряги.

"Супряга - классный игрок, молодой футболист с отличными перспективами. Но сперва нам следует расстаться с нашими игроками атаки, а потом подписывать новых исполнителей", - сказал Ости.

Ранее сообщалось, что стороны договорились о стоимости годичной аренды Супряги в 1,5 миллиона евро, а у "Сампдории" будет право выкупа за 6,5 миллионов евро.

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В статье: Динамо (Киев) Сампдория (Генуя) Владислав Супряга
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Источник:
Corriere dello Sport

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