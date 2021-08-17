Спортдиректор Сампдории назвал условие, при котором возможен трансфер Супряги

Спортивный директор "Сампдории" Карло Ости прокомментировал слухи об аренде нападающего киевского "Динамо" Владислава Супряги.

"Супряга - классный игрок, молодой футболист с отличными перспективами. Но сперва нам следует расстаться с нашими игроками атаки, а потом подписывать новых исполнителей", - сказал Ости.

Ранее сообщалось, что стороны договорились о стоимости годичной аренды Супряги в 1,5 миллиона евро, а у "Сампдории" будет право выкупа за 6,5 миллионов евро.