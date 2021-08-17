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Спортдиректор Сампдории назвал условие, при котором возможен трансфер Супряги
Карло Ости - о возможном переходе украинца
Фото: dynamo.kiev.ua
Спортивный директор "Сампдории" Карло Ости прокомментировал слухи об аренде нападающего киевского "Динамо" Владислава Супряги.
"Супряга - классный игрок, молодой футболист с отличными перспективами. Но сперва нам следует расстаться с нашими игроками атаки, а потом подписывать новых исполнителей", - сказал Ости.
Ранее сообщалось, что стороны договорились о стоимости годичной аренды Супряги в 1,5 миллиона евро, а у "Сампдории" будет право выкупа за 6,5 миллионов евро.
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