Ингулец – Динамо. АУДИО онлайн трансляция матча 4-го тура УПЛ

Журналисты UA-Футбол прокомментируют поединок 4-го тура Украинской Премьер-лиги между "Ингульцом" (Петрово) и киевским "Динамо".

Может, звучит сюрреалистично, но чемпион страны продолжает погоню за черниговской "Десной". Подопечные Луческу и игроки Рябоконя пока не теряли зачетных пунктов, однако гранд сыграл на один матч меньше. Сумеет ли "Ингулец" преподнести сенсацию? Какое состояние футболистов "Динамо" после спарринга с миланским "Интером"? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

АУДИО трансляция поединка начнется в среду, 18 августа – в 19:25 по киевскому времени.

Комментатор: Георгий Грошев

Режиссер трансляции: Александр Рыженко