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Ингулец – Динамо. АУДИО онлайн трансляция матча 4-го тура УПЛ
Альтернативный комментарий или звук для тех, кто не будет иметь возможности посмотреть поединок
sport.24.tv.ua
Журналисты UA-Футбол прокомментируют поединок 4-го тура Украинской Премьер-лиги между "Ингульцом" (Петрово) и киевским "Динамо".
Может, звучит сюрреалистично, но чемпион страны продолжает погоню за черниговской "Десной". Подопечные Луческу и игроки Рябоконя пока не теряли зачетных пунктов, однако гранд сыграл на один матч меньше. Сумеет ли "Ингулец" преподнести сенсацию? Какое состояние футболистов "Динамо" после спарринга с миланским "Интером"? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.
АУДИО трансляция поединка начнется в среду, 18 августа – в 19:25 по киевскому времени.
Комментатор: Георгий Грошев
Режиссер трансляции: Александр Рыженко
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