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Ингулец – Динамо. АУДИО онлайн трансляция матча 4-го тура УПЛ

Премьер-лига
(1 голосов)

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Ингулец – Динамо. АУДИО онлайн трансляция матча 4-го тура УПЛ

sport.24.tv.ua

UA-Футбол
Новина українською

Журналисты UA-Футбол прокомментируют поединок 4-го тура Украинской Премьер-лиги между "Ингульцом" (Петрово) и киевским "Динамо".

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Может, звучит сюрреалистично, но чемпион страны продолжает погоню за черниговской "Десной". Подопечные Луческу и игроки Рябоконя пока не теряли зачетных пунктов, однако гранд сыграл на один матч меньше. Сумеет ли "Ингулец" преподнести сенсацию? Какое состояние футболистов "Динамо" после спарринга с миланским "Интером"? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

АУДИО трансляция поединка начнется в среду, 18 августа – в 19:25 по киевскому времени.

Комментатор: Георгий Грошев

Режиссер трансляции: Александр Рыженко

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В статье: Динамо (Киев) чемпионат Украины УПЛ Ингулец (Петрово) Украинская Премьер-лига Трансляция Аудио онлайн стрим
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Комментарии (1)
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alex.belogubko (одесса)
17.08.2021 в 11:56
Ингулец даст бой или Поворознюк подаст в отставку или всех повыгоняет
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