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Завийский - о победном голе в ворота Днепра-1: На трибунах творилось что-то невообразимое
Хавбек "Десны" высказался о матче 4-го тура УПЛ
desna.football
Полузащитник "Десны" Тарас Завийский высказался о поединке четвертого тура УПЛ с "Днепром-1" (2:1), в котором ему удалось забить победный мяч.
"Это был один из памятных голов в моей карьере. Мы доминировали, открыли счет, но после того, как гости оказались вдевятером, то подумали, что им будет не до атак. Где-то расслабились, начали появляться в нашем тылу свободные зоны, и Артему Довбику удалось наказать "Десну" за несоблюдение игровой дисциплины.
К счастью, вскоре после подачи Владислава Калитвинцева мне удалось выиграть верховую схватку, и мяч от руки вратаря днепрян влетел в сетку. Мы не скрывали своей радости, да и на трибунах творилось что-то невообразимое", — сказал Завийский.
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