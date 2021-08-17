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Завийский - о победном голе в ворота Днепра-1: На трибунах творилось что-то невообразимое

Премьер-лига
(1 голосов)

Хавбек "Десны" высказался о матче 4-го тура УПЛ

Завийский - о победном голе в ворота Днепра-1: На трибунах творилось что-то невообразимое

desna.football

Новина українською

Полузащитник "Десны" Тарас Завийский высказался о поединке четвертого тура УПЛ с "Днепром-1" (2:1), в котором ему удалось забить победный мяч.

"Это был один из памятных голов в моей карьере. Мы доминировали, открыли счет, но после того, как гости оказались вдевятером, то подумали, что им будет не до атак. Где-то расслабились, начали появляться в нашем тылу свободные зоны, и Артему Довбику удалось наказать "Десну" за несоблюдение игровой дисциплины.

К счастью, вскоре после подачи Владислава Калитвинцева мне удалось выиграть верховую схватку, и мяч от руки вратаря днепрян влетел в сетку. Мы не скрывали своей радости, да и на трибунах творилось что-то невообразимое", — сказал Завийский.

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В статье: Десна (Чернигов) Тарас Завийский СК Днепр-1
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Комментарии (2)
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dabo26
17.08.2021 в 11:54
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simargl (Чернигов)
17.08.2021 в 11:36
Очень удачно влился в команду Тарас!!! Ему явно нравится в Десне, и он полюбился черниговской публике . Самоотдача, универсализм. Отличный игрок!!!
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