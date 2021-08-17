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Не входят в планы Де Дзерби. Шахтер определился с будущим сразу трех игроков
Дентиньо, Марлос и Мораес могут покинуть команду
ФК Шахтер
Полузащитники "Шахтера" Дентиньо и Марлос, а также нападающий Жуниор Мораес могут покинуть команду по окончанию контракта. Об этом заявил журналист Игорь Цыганык.
"У Мораеса в конце года заканчивается контракт. Он должен вернуться к тренировкам в октябре, но я не думаю, что на него сильно рассчитывают. Де Дзерби строит новую команду, и эти игроки себя исчерпали.
У Марлоса и Дентиньо, думаю, ситуация аналогичная. Не знаю, что должно случиться, чтобы с ними продлили контракты", - сказал Цыганык.
Отметим, что соглашения Мораеса, Марлоса и Дентиньо рассчитаны до декабря 2021 года.
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