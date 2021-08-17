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Не входят в планы Де Дзерби. Шахтер определился с будущим сразу трех игроков

Премьер-лига
(5 голосов)

Дентиньо, Марлос и Мораес могут покинуть команду

Не входят в планы Де Дзерби. Шахтер определился с будущим сразу трех игроков

ФК Шахтер

Новина українською

Полузащитники "Шахтера" Дентиньо и Марлос, а также нападающий Жуниор Мораес могут покинуть команду по окончанию контракта. Об этом заявил журналист Игорь Цыганык.

"У Мораеса в конце года заканчивается контракт. Он должен вернуться к тренировкам в октябре, но я не думаю, что на него сильно рассчитывают. Де Дзерби строит новую команду, и эти игроки себя исчерпали.

У Марлоса и Дентиньо, думаю, ситуация аналогичная. Не знаю, что должно случиться, чтобы с ними продлили контракты", - сказал Цыганык.

Отметим, что соглашения Мораеса, Марлоса и Дентиньо рассчитаны до декабря 2021 года.

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В статье: Дентиньо Марлос Шахтер (Донецк) Жуниор Мораес
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Комментарии (24)
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Romerik (YNWA)
17.08.2021 в 12:59
По Мораесу и Дентиньо понятно. С первого уже труха сыпется, второй вообще удивительно как будучи лавочником, смог столько просидеть в клубе. А Марлоса то за что? Он ещё сезона 2 может играть последние 30 минут и усиливать игру, плюс доп. опция в виде "нашего". А "мастер одного финта" его типа устраивает???
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0
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
17.08.2021 в 13:02
вместо мораеса и дентиньо можно смело наших пацанов (желательно более габаритных) наигрывать - хуже не будет
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0
0
football_soccer (Украина)
17.08.2021 в 12:51
а Патрик? на этом тугодоме каждая вторая атака теряет в скорости и мысли
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+1
0
avatar
Romerik (YNWA)
17.08.2021 в 12:52
Серьезно? Один из лучших игроков прошлых сезонов в центре
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0
-1
TIRAN (Донецк (Украина!))
17.08.2021 в 13:00
тануна? сколько он тупит и делает обрезок? иногда выдаёт хорошие передачи, но это ИНОГДА!
0
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
17.08.2021 в 12:49
сцыганык в своём репертуаре
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+1
0
avatar
Американец 2000
17.08.2021 в 12:37
журналист Игорь Цыганык. - гнида ещё та (((( Хорошо работает на Динамо ((((Ему верить - себя не уважать (((
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0
-3
alexfc (Киев)
17.08.2021 в 12:33
Вся тройка может спокойно быть на подстраховке ещё пару лет спокойно. Для ширины лавки запасных. Дальше больше от них зависит, хотят ли они большего, или это их устроит
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+1
0
alexfc (Киев)
17.08.2021 в 12:32
Ляп-ляп. А какие выводы наляпали журналисты)
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0
-1
Dimoncho (Kharkiv)
17.08.2021 в 12:25
Не самый надёжный источник информации. Скорее всего очередная брехня
Ответить
+1
-1
СТОП крот (Киев)
17.08.2021 в 12:22
Оооо вот это усиление для арендуполя
Ответить
+2
-4
ratio (Дн-жинск)
17.08.2021 в 12:13
Цыганику как всегда лишь бы че ляпнуть.
Ответить
+2
-1
avatar
SeventyFour (Phoenix)
17.08.2021 в 12:12
Ахах. Еще пусть рыжий nидр даст 100КК
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+1
-2
avatar
scorpius (Ck)
17.08.2021 в 12:12
... заявил журналист Игорь Цыганык Дальше не интересно
Ответить
+3
-2
oda1979 (Запорожье)
17.08.2021 в 12:09
Это первая волна. За этими тремя вылетят из команды Додо, Тете и кто-то еще. итальянец делает упор на украинцев.
Ответить
0
-1
trey222
17.08.2021 в 12:05
Всё это утка, до конца года переподпишут контракты года на два.В команде должны быть лидеры.
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+2
-1
sanchiz_r (Харьков)
17.08.2021 в 11:57
ждем этих ребят в металлист в следующем году в премьер лиге!))
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+1
0
dabo26
17.08.2021 в 11:53
Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них просто супер и много разной информации.
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0
-1
Некр!т (Дзвонимісто)
17.08.2021 в 11:53
ну Жоніору Мораесу простіше, він на колінах приповзе в Динамо, а у Марлоса і Дентіньйо справи кепські
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0
-5
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
17.08.2021 в 11:56
Марлоса і Мораєса підбере Ярославський, а Дентіньйо повернеться в країну диких мавп.
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+3
-4
nivroku (Odessa)
17.08.2021 в 12:22
Мораєса ніхто назад не візьме, Марлоса теоретично може взяти Ярославський, Дентіньйо може їхати в Китай)))
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0
-1
Некр!т (Дзвонимісто)
17.08.2021 в 12:58
щодо Мораеса це був жарт, в якщо серйозно, то всі троє дійсно можуть появитись у Китаї
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0
0
avatar
alex.belogubko (одесса)
17.08.2021 в 11:52
сегодня посмотрим кого выгонять тренера или игроков --резко начал а ещё не чего не добился
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+1
0
nivroku (Odessa)
17.08.2021 в 12:26
Думаю, для него сейчас важнее всего пройти в ЛЧ, выгонять его никто не будет, по крайней мере, в течение двух лет, притом, что в этом году Шахтер чемпионом не станет. Конечно, многое зависит от здоровья Луческу
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0
-1


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