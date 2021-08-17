Ингулец - Динамо. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Четвертый тур УПЛ отгремел. Почти целый, за исключением матча с участием "Динамо", которое на старте сезона уже второй раз перекраивает сетку и календарь. Но если в контексте матча первого тура с "Минаем" можно было прикрыться уважительными причинами относительно состояния соперника, то сейчас все на поверхности. "Динамо" не сыграло на выходных матч УПЛ против "Ингульца", потому что договорилось с "Интером" о товарищеском матче. Спарринг среди активной фазы сезона – такое возможно только у нас.

Но долги отдавать все же придется. Матч с "Ингульцом" пусть и с опозданием, но состоится. Состоится он в Киеве, хотя формально хозяином будет команда Лавриненко. Соответственно, и транслятором выступит телеканал "Футбол 1".

Начало матча – 18.08.2021-го года в 19:30. Текстовую онлайн трансляцию поединка можно читать в матч-центре UA-Футбол >>>. На нашей странице в YouTube будет доступен аудио-комментарий: это голосовой описание событий матча в живом времени.