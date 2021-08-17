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Президент Десны: Уверен, мы привезем в Чернигов еврокубки

Премьер-лига
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(1 голосов)

Владимир Левин - о задачах черниговской команды

Президент Десны: Уверен, мы привезем в Чернигов еврокубки

Фото: ФК Десна

Новина українською

Президент "Десны" Владимир Левин рассказал, какие задачи стоят перед черниговской командой на новый сезон в Чемпионате и Кубке.

– В Кубке Украины мы ни разу не проходили дальше стадии 1/4 финала, так что мечтаем превзойти это достижение. А в чемпионате, конечно, думаем о зоне еврокубков, но громких заявлений не будет – в прошлом сезоне всем объявили, что будем бороться за бронзу, а закончили на шестом месте. Потому, как ни банально, задача – в каждом матче бороться победу.

– Когда летом ушли многие из возрастных ребят, прозвучала идея сосредоточиться на подготовке молодежи – цель благородная, однако она напрямую противоречит амбициозности первой клубной команды в турнире. Нет ли боязни потерять место в УПЛ и будет ли жить в таком случае клуб?

– Здесь я с вами не согласен. Подготовка молодежи – это правильный и перспективный путь. И один вопрос, когда действительно играет одна молодежь, как в том же "Черноморце", и другая ситуация у нас, где есть опытные, квалифицированные игроки, которые будут помогать молодежи прогрессировать. Поэтому мы стараемся найти идеальный баланс между молодежью и опытом.

О месте в УПЛ, напомню ‒ сейчас мы находимся на вершине турнирной таблицы УПЛ с 12 очками. Для сравнения – две последние команды УПЛ прошлого сезона набрали 18 и 22 зачетных балла.

– Насколько правдива информация о финансовых проблемах клуба и задолженности перед футболистами?

– Данная информация не соответствует действительности. Игроки получают заработную плату согласно нашему графику.

– На сегодняшний день можно с уверенностью говорить о дальнейшем существовании клуба? Есть ли этому угрозы и откуда?

– Я бы даже такой вопрос не ставил. "Десна" – это гордость черниговского края, наш клуб прошел непростой путь в элиту украинского футбола и, конечно, на достигнутом мы останавливаться не собираемся. Впереди только новые победы, и уверен, мы привезем в Чернигов еврокубки", - сказал Левин.

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В статье: Десна (Чернигов) Владимир Левин
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Источник:
fanday

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Комментарии (6)
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Romerik (YNWA)
17.08.2021 в 12:48
Поправочка: мы привезём в Чернигов два матча квалификации второсортного турнира...
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0
0
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Romerik (YNWA)
17.08.2021 в 13:01
Два матча - это авансом сказано...)
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0
0
Хэффи (Полтава)
17.08.2021 в 12:40
С таким стадионом как у вас и в Европу ??? Не смешите. Один забор 100 летней давности чего только стоит. Какой кубок вы привезете, может кто подарит ???.
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+1
-1
chakvoron (Хоростків)
17.08.2021 в 12:39
Вже одні привозили в Ковалівку, інші в Полтаву, а ще інші в Олександрію. Так що краще не треба))))
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+1
-1
Хэффи (Полтава)
17.08.2021 в 12:41
Эти не обещали привозить кубок
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0
0
ПРАЗДНИК (ЧЕРНИГОВ)
17.08.2021 в 12:43
Он имел ввиду, что Десна будет играть в еврокубках...
+1
0


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