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Президент Десны: Уверен, мы привезем в Чернигов еврокубки
Владимир Левин - о задачах черниговской команды
Фото: ФК Десна
Президент "Десны" Владимир Левин рассказал, какие задачи стоят перед черниговской командой на новый сезон в Чемпионате и Кубке.
– В Кубке Украины мы ни разу не проходили дальше стадии 1/4 финала, так что мечтаем превзойти это достижение. А в чемпионате, конечно, думаем о зоне еврокубков, но громких заявлений не будет – в прошлом сезоне всем объявили, что будем бороться за бронзу, а закончили на шестом месте. Потому, как ни банально, задача – в каждом матче бороться победу.
– Когда летом ушли многие из возрастных ребят, прозвучала идея сосредоточиться на подготовке молодежи – цель благородная, однако она напрямую противоречит амбициозности первой клубной команды в турнире. Нет ли боязни потерять место в УПЛ и будет ли жить в таком случае клуб?
– Здесь я с вами не согласен. Подготовка молодежи – это правильный и перспективный путь. И один вопрос, когда действительно играет одна молодежь, как в том же "Черноморце", и другая ситуация у нас, где есть опытные, квалифицированные игроки, которые будут помогать молодежи прогрессировать. Поэтому мы стараемся найти идеальный баланс между молодежью и опытом.
О месте в УПЛ, напомню ‒ сейчас мы находимся на вершине турнирной таблицы УПЛ с 12 очками. Для сравнения – две последние команды УПЛ прошлого сезона набрали 18 и 22 зачетных балла.
– Насколько правдива информация о финансовых проблемах клуба и задолженности перед футболистами?
– Данная информация не соответствует действительности. Игроки получают заработную плату согласно нашему графику.
– На сегодняшний день можно с уверенностью говорить о дальнейшем существовании клуба? Есть ли этому угрозы и откуда?
– Я бы даже такой вопрос не ставил. "Десна" – это гордость черниговского края, наш клуб прошел непростой путь в элиту украинского футбола и, конечно, на достигнутом мы останавливаться не собираемся. Впереди только новые победы, и уверен, мы привезем в Чернигов еврокубки", - сказал Левин.
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