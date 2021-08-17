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Переход Супряги в Сампдорию сорвался - СМИ
Президенты клубов вели переговоры о финансовых условиях сделки
Фото: ФК Динамо Киев
Как сообщает Tuttomercatoweb, "Динамо" и "Сампдория" не смогли договориться по трансферу нападающего Владислава Супряги.
По данным источника, вчера, 16 августа президенты клубов вели переговоры о финансовых условиях сделки. Однако они прошли безуспешно.
По всей видимости, 21-летний футболист останется в киевском клубе.
Ранее сообщалось, что стороны договорились о стоимости годичной аренды Супряги в 1,5 миллиона евро, а у "Сампдории" будет право выкупа за 6,5 миллионов евро.
Напомним, что в минувшем сезоне УПЛ Супряга за "Динамо" провел 31 матч, в которых забил 3 гола и выполнил пять результативных передач.
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