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Переход Супряги в Сампдорию сорвался - СМИ

Премьер-лига
(1 голосов)

Президенты клубов вели переговоры о финансовых условиях сделки

Переход Супряги в Сампдорию сорвался - СМИ

Фото: ФК Динамо Киев

Новина українською

Как сообщает Tuttomercatoweb, "Динамо" и "Сампдория" не смогли договориться по трансферу нападающего Владислава Супряги.

По данным источника, вчера, 16 августа президенты клубов вели переговоры о финансовых условиях сделки. Однако они прошли безуспешно.

По всей видимости, 21-летний футболист останется в киевском клубе.

Ранее сообщалось, что стороны договорились о стоимости годичной аренды Супряги в 1,5 миллиона евро, а у "Сампдории" будет право выкупа за 6,5 миллионов евро.

Напомним, что в минувшем сезоне УПЛ Супряга за "Динамо" провел 31 матч, в которых забил 3 гола и выполнил пять результативных передач.

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В статье: Динамо (Киев) Сампдория (Генуя) Владислав Супряга
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Источник:
Tuttomercatoweb

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Комментарии (31)
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kanos4
17.08.2021 в 15:47
Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них просто супер и много разной информации.
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0
0
ZNAK_VOPROSA
17.08.2021 в 15:26
Суркис хочет больше денег, опять проигрался в казино.
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+1
0
MaximSK (Киев)
17.08.2021 в 14:47
Суркис так уничтожит Супрягу как игрока, в итоге он нигде не будет играть, ни в Италии, ни в Динамо, потеряет еще год.Единственный плюс будет получать зарплату хорошую.
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0
0
avatar
djeff2015 (Запорожье)
17.08.2021 в 14:09
жлобство великого погубило уже десятки игроков ДК.
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+3
0
Камонплей
17.08.2021 в 14:09
Вітаю. знову доця перемовини вела?
Ответить
+1
0
avatar
scorpius (Ck)
17.08.2021 в 14:04
Черт, обидно
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0
0
royalstas (Вінниця)
17.08.2021 в 13:59
Віддайте в Бельгію в оренду нехай там собі помаленьку рипається в Динамо все рівно грати не буде.
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0
0
royalstas (Вінниця)
17.08.2021 в 13:58
Вау ну це просто треш цей Супряга вже затрахав..... Якби всі новини за літо зібрати в одному місці це була б книга.....
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0
0
FC Energy (Новая Каховка)
17.08.2021 в 13:49
Черноморец можно поздравлять с пополнением?
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+3
0
avatar
ascent (Луксор)
17.08.2021 в 13:54
Кстати, не самый плохой для него вариант...
Ответить
+2
-1
royalstas (Вінниця)
17.08.2021 в 13:56
Уже виїхав)
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0
0
avatar
donkrot (Донецк)
17.08.2021 в 13:43
Менеджемент уровень "динамо". Вы когда нибудь продадите хотя бы за 10?
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+3
-3
Джан Мурадов (Придеснянськ)
17.08.2021 в 13:48
Типа бернарда
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+2
-3
avatar
Evgenariys (Чернигов)
17.08.2021 в 15:45
или туалетного прятуна-плаксу
0
0
avatar
ascent (Луксор)
17.08.2021 в 13:43
Ну нееееет
Ответить
+1
-1
kapkan (Луганск)
17.08.2021 в 13:40
Во как, аж не верится)))))
Ответить
+1
-1
C_Ballack (Днепр)
17.08.2021 в 13:30
Классика жанра. Удивляет только что находятся ещё лопухи на сайте, кто верит что он может в Италию перейти)
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+1
-2
Dardolis (Первомайск)
17.08.2021 в 13:45
Президент Сампдории в интервью сказал, что если не снизят цену, сделки не быть. Так что лапухи и ботаника не твое...
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+1
-1
avatar
ascent (Луксор)
17.08.2021 в 13:51
Вон Dardolis верит и в лАпухах разбирается...
Ответить
+2
-1
C_Ballack (Днепр)
17.08.2021 в 14:35
100%
0
-1
avatar
simargl (Чернигов)
17.08.2021 в 13:29
Какая неожиданность))))!!! Суркис бизнесмен... как в мультике старом ... - такая корова нужна самому...)))
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+4
-1
avatar
Vovan7219 (Киев)
17.08.2021 в 13:27
Меня уже от этого Супряги рвет на 100 маленьких хомячков. Его спихивают, спихивают, а он и на.х.р.е.н никому не нужен.
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+4
-1
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
17.08.2021 в 13:21
Кто следующий? Мурколенко? Забавный? Так те по полтосу! Звезды! Всех в сборную срочно, поднимать цену!!! Вон перед Интером покуражились, должны расхапать по всем грандам!
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+6
0
Nazar Repa (Киев)
17.08.2021 в 13:20
Хваленая динамическая молодёжь никак не может в Европе оказаться. В принципе это не удивительно, ведь Сурок в плане переговоров до сих пор в Союзе живёт
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+5
-1
Nazar Repa (Киев)
17.08.2021 в 13:23
*Динамовская
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+2
-1
FC Energy (Новая Каховка)
17.08.2021 в 13:48
В твоём сообщении больше динамики, чем в игре динамовской молодежи
Ответить
+1
0
avatar
Romerik (YNWA)
17.08.2021 в 13:18
До четверга, до закриття т.в., чекаю мініму 4 новини, про то як супряга зацікав ще один клуб серії А
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+6
-1
avatar
simargl (Чернигов)
17.08.2021 в 13:30
Три клуба из А !! И еще два из АПЛ!!! Ну и Черноморец ))))
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+3
-1
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
17.08.2021 в 13:17
Невероятно !!!!! Как так? Его же готовы за 15 лямов отдать!!! Ну с бонусами конечно, но все же.........
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+3
0
storm_ua (Николаев)
17.08.2021 в 13:14
Бежать надо было в прошлом году пока брали.
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+2
-1
chakvoron (Хоростків)
17.08.2021 в 13:14
Очікувано)))
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+3
-1


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