Переход Супряги в Сампдорию сорвался - СМИ

Как сообщает Tuttomercatoweb, "Динамо" и "Сампдория" не смогли договориться по трансферу нападающего Владислава Супряги.

По данным источника, вчера, 16 августа президенты клубов вели переговоры о финансовых условиях сделки. Однако они прошли безуспешно.

По всей видимости, 21-летний футболист останется в киевском клубе.

Ранее сообщалось, что стороны договорились о стоимости годичной аренды Супряги в 1,5 миллиона евро, а у "Сампдории" будет право выкупа за 6,5 миллионов евро.

Напомним, что в минувшем сезоне УПЛ Супряга за "Динамо" провел 31 матч, в которых забил 3 гола и выполнил пять результативных передач.