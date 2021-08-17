  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Лидер Ворсклы получил вызов в африканскую сборную
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Лидер Ворсклы получил вызов в африканскую сборную

Премьер-лига
(1 голосов)

Для игрока это второй вызов в национальную команду

Лидер Ворсклы получил вызов в африканскую сборную

vorskla.com.ua

Новина українською

Полузащитник "Ворсклы" Ибрахим Кане получил вызов в расположение национальной сборной Мали.

Для 21-летнего футболиста это второй вызов в национальную команду. Ранее Кане выступал за юношескую и молодежную сборные Мали.

3 сентября Мали сыграет с Руандой, 8-го - против Уганды. Оба поединка пройдут в рамках квалификации на Чемпионат мира - 2022.

В нынешнем сезоне Ибрахим принял участие в шести матчах "Ворсклы" во всех турнирах, забил два гола и сделал одну голевую передачу.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Ворскла (Полтава) Мали Ибрахим Кане
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ФК Ворскла

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
kanos4
17.08.2021 в 15:45
Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них просто супер и много разной информации.
Ответить
0
0
Alle Garage (Харьков)
17.08.2021 в 15:03
Хороший игрок. Нужно через годик продавать, пока молодой, что бы потом бесплатно не ушёл, как Пап Альюн.
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...