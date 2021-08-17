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Лидер Ворсклы получил вызов в африканскую сборную
Для игрока это второй вызов в национальную команду
vorskla.com.ua
Полузащитник "Ворсклы" Ибрахим Кане получил вызов в расположение национальной сборной Мали.
Для 21-летнего футболиста это второй вызов в национальную команду. Ранее Кане выступал за юношескую и молодежную сборные Мали.
3 сентября Мали сыграет с Руандой, 8-го - против Уганды. Оба поединка пройдут в рамках квалификации на Чемпионат мира - 2022.
В нынешнем сезоне Ибрахим принял участие в шести матчах "Ворсклы" во всех турнирах, забил два гола и сделал одну голевую передачу.
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