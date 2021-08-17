Лидер Ворсклы получил вызов в африканскую сборную

Полузащитник "Ворсклы" Ибрахим Кане получил вызов в расположение национальной сборной Мали.

Для 21-летнего футболиста это второй вызов в национальную команду. Ранее Кане выступал за юношескую и молодежную сборные Мали.

3 сентября Мали сыграет с Руандой, 8-го - против Уганды. Оба поединка пройдут в рамках квалификации на Чемпионат мира - 2022.

В нынешнем сезоне Ибрахим принял участие в шести матчах "Ворсклы" во всех турнирах, забил два гола и сделал одну голевую передачу.