Тренер Ворсклы: Где-то нам повезло, что Верес не реализовал свой пенальти

Ассистент главного тренера полтавской "Ворсклы" Александр Омельчук подвел итоги матча 4-го тура УПЛ против ровенского "Вереса" (1:1) .

"Обе команды провели достаточно конструктивный второй тайм. Создавали достаточно моментов.

Мы первыми открыли счет, но хозяева молниеносно отыгрались после розыгрыша стандарта. Якубу не уследил за своим оппонентом.

Где-то повезло, что хозяева поля не реализовали свой пенальти. Не могу сказать, что те, кто появился на замену сыграли хуже, чем те, кто был до этого на поле, но усилить игру они также не сумели ", - резюмировал Омельчук.