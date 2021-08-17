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Тренер Ворсклы: Где-то нам повезло, что Верес не реализовал свой пенальти
Александр Омельчук подвел итог матча с Вересом
vorskla.com.ua
Ассистент главного тренера полтавской "Ворсклы" Александр Омельчук подвел итоги
"Обе команды провели достаточно конструктивный второй тайм. Создавали достаточно моментов.
Мы первыми открыли счет, но хозяева молниеносно отыгрались после розыгрыша стандарта. Якубу не уследил за своим оппонентом.
Где-то повезло, что хозяева поля не реализовали свой пенальти. Не могу сказать, что те, кто появился на замену сыграли хуже, чем те, кто был до этого на поле, но усилить игру они также не сумели ", - резюмировал Омельчук.
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