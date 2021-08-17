Русол: Надеюсь, УАФ разрешит организацию звонка к Монзуль от Пихаленка, чтобы он лично извинился перед ней

Исполнительный директор " Днепра-1 " Андрей Русол прокомментировал судейство Екатерины Монзуль в матче 4-го тура УПЛ с "Десной" (1:2).

– По поводу решений Монзуль, то сегодня (интервью записывалось в понедельник – прим.) пересмотрели еще раз матч и попытались проанализировать его еще раз без эмоций, все стороны и моменты, которые тревожили после финального свистка.

Очень много было звонков и дискуссий с людьми из судейского корпуса, которые раньше работали на матчах. Проверяли и изменения в регламенте.

И не знаю – к сожалению, или к счастью – во всех спорных моментах Монзуль приняла правильное решение. Там, где нам казалось, что была несправедливость, она действовала по букве закона.

Другой момент – как это воспринималось футболистами на поле. В моменты, когда эмоции зашкаливали. Но, повторюсь, судейство в этом матче было очень качественным даже в очень сложные моменты.

– Санкции к Пихаленку со стороны клуба за мат в сторону Монзуль будут?

– Да, конечно. Команда собралась после матча, и мы сказали Саше, что он будет наказан, в том числе и финансово. Он сразу же сказал, что все принимает и что виноват.

А я хотел бы от лица нашего клуба извиниться перед Екатериной Владимировной за то, что мы своими чрезмерными эмоциями и определенным негативом в ее сторону предоставили много проблем в матче. Нам, конечно, нужно уходить от таких состояний и не поддаваться так сильно эмоциям на поле.

Очередной раз хочу сказать хорошие слова о Монзуль. Мне так нравится это украинское слово – "арбітриня". И хочется использовать его в предложении "Монзуль – одна из лучших украинских арбітринь в Украине". Она гордость нашего судейского корпуса, и хочется только сказать, чтобы она и дальше оставалась такой честной и принципиальной.

– Пихаленок – главный трансфер лета для клуба. Вряд ли вы хотели, чтобы он выделялся на поле именно так?

– Все знакомые с ним люди могут подтвердить мысль, что он очень скромный, интеллигентный и воспитанный парень. И поэтому нас вдвойне удивила эта ситуация и выплеск его эмоций. Тут очень важно сделать выводы на будущее.

Кроме того, надеюсь, руководство УАФ разрешит организацию звонка к Монзуль от Пихаленка, чтобы он лично извинился перед ней. Потому что он полностью признает, что был не прав в этом моменте.

И потому что есть подоплека для такого всплеска – он до последнего не знал, примет ли участие в матче. Он играл с незалеченной травмой, а еще за три дня до матча у него родился сын.

Очень много эмоциональных событий накануне, с которыми он не справился. Но на поле футболист не всегда принадлежит только себе. У него есть ряд задач – перед тренерским штабом, перед руководством и перед собственными партнерами.

И он должен все это чувствовать и понимать – и сделать выводы, чтобы в дальнейшей карьере такого не повторять.