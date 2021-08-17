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УПЛ - 17-я лига мира по интенсивности игры

Премьер-лига
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Не самый высокий показатель

УПЛ - 17-я лига мира по интенсивности игры

Анатолій Спиця

Новина українською

Футбольная обсерватория CIES подсчитала данные по интенсивности игры в различных чемпионатах мира в прошлом сезоне.

Формула интенсивности была выведена в отношении общей дистанции футболиста в матче к передвижению по полю с максимальными усилиями. Это соотношение представлено в процентах.

УПЛ заняла 17-е место в данном рейтинге.

Украинская лига имеет 7,25% интенсивности при средней дистанции футболистов в матчах 9 941 метр.

По подсчетам источника, самую интенсивную игру в прошлом сезоне демонстрировали в АПЛ. Также в тройке лидеров – чемпионаты Польши и Испании.

УПЛ - 17-я лига мира по интенсивности игры - изображение 1
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В статье: CIES Украинская Премьер-лига
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Источник:
CIES

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