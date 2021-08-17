Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
УПЛ - 17-я лига мира по интенсивности игры
Не самый высокий показатель
Анатолій Спиця
Футбольная обсерватория CIES подсчитала данные по интенсивности игры в различных чемпионатах мира в прошлом сезоне.
Формула интенсивности была выведена в отношении общей дистанции футболиста в матче к передвижению по полю с максимальными усилиями. Это соотношение представлено в процентах.
УПЛ заняла 17-е место в данном рейтинге.
По подсчетам источника, самую интенсивную игру в прошлом сезоне демонстрировали в АПЛ. Также в тройке лидеров – чемпионаты Польши и Испании.
Популярное сейчас
- Президент Сампдории: Подпишем Супрягу, если Динамо снизит цену
- Последний этап квалификации Лиги чемпионов: возможные бонусы Шахтера и влияние на корзину киевского Динамо
- Монако - Шахтер. Анонс и прогноз матча Лиги Чемпионов на 17 августа 2021
- Не входят в планы Де Дзерби. Шахтер определился с будущим сразу трех игроков
- Один из лидеров Динамо стал отцом! ФОТО
- Жена Руслана Малиновского открыла собственное ателье в Бергамо. ФОТО