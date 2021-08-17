Русол: Довбик мечтает перейти в хороший европейский клуб, но сейчас таких предпосылок нет

Исполнительный директор " Днепра-1 " Андрей Русол пролил свет на возможный трансфер форварда команды Артема Довбика, которого после Евро активно сватали в различные европейские клубы.

– Были ли предложения по Артему Довбику этим летом?

– Да, предложения были, но общаясь с Артемом и до, и после Евро, мы приняли решение, что не будем спешить.

У него самого нет желания здесь и сейчас срочно поменять клуб. Он набрал хорошую форму и получает удовольствие от футбола – это видно даже в тренировочном процессе. И он говорит, что хочет побыть в этом состоянии подольше, чтобы сделать следующий шаг.

Он мечтает перейти в хороший европейский клуб. Но никакой горячки нет, поэтому он помогает нам выполнить задачи на сезон. Если до конца трансферного окна получим предложение, которое устроит и клуб, и Артема, мы его рассмотрим. Но на данный момент таких предпосылок нет.

– Сумма какого порядка может удовлетворить клуб? В прессе говорилось о 5 млн евро.

– Знаете, в нашем чемпионате очень сложно формируются цены на футболистов.

Продавать нужно не по Трансфермаркету, а после изучения всех серьезных факторов – начиная от того, какой именно клуб сделает предложение и заканчивая условиями для самого футболиста. Сейчас по Довбику сказать точную сумму сложно.