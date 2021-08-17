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Малое Классическое. ФОТО репортаж с матча Мариуполь - Черноморец
Моряки-киевляне сильнее азовцев-дончан
фото - Анатолій Спиця
В понедельник, 16 августа состоялся матч четвертого тура чемпионата Украины, в котором "Мариуполь" принимал "Черноморец". Особенность этого матча в том, что в составе двух команд выступают очень много футболистов, принадлежащих "Шахтеру" (азовцы) и "Динамо" (одесситы). На этот раз победа была за "Черноморцем" (2:3), который таким образом набрал первые очки и покинул зону вылета. Самые яркие кадры из поединка смотрите в фоторепортаже Анатолия Спицы.
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