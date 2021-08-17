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Малое Классическое. ФОТО репортаж с матча Мариуполь - Черноморец

Премьер-лига
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Моряки-киевляне сильнее азовцев-дончан

Малое Классическое. ФОТО репортаж с матча Мариуполь - Черноморец

фото - Анатолій Спиця

Анатолий Спица Автор UA-Футбол
Новина українською

В понедельник, 16 августа состоялся матч четвертого тура чемпионата Украины, в котором "Мариуполь" принимал "Черноморец". Особенность этого матча в том, что в составе двух команд выступают очень много футболистов, принадлежащих "Шахтеру" (азовцы) и "Динамо" (одесситы). На этот раз победа была за "Черноморцем" (2:3), который таким образом набрал первые очки и покинул зону вылета. Самые яркие кадры из поединка смотрите в фоторепортаже Анатолия Спицы.

Фотогалерея

Малое Классическое. ФОТО репортаж с матча Мариуполь - Черноморец - фото 1Малое Классическое. ФОТО репортаж с матча Мариуполь - Черноморец - фото 2Малое Классическое. ФОТО репортаж с матча Мариуполь - Черноморец - фото 3Малое Классическое. ФОТО репортаж с матча Мариуполь - Черноморец - фото 4Малое Классическое. ФОТО репортаж с матча Мариуполь - Черноморец - фото 5Малое Классическое. ФОТО репортаж с матча Мариуполь - Черноморец - фото 6Малое Классическое. ФОТО репортаж с матча Мариуполь - Черноморец - фото 7Малое Классическое. ФОТО репортаж с матча Мариуполь - Черноморец - фото 8Малое Классическое. ФОТО репортаж с матча Мариуполь - Черноморец - фото 9Малое Классическое. ФОТО репортаж с матча Мариуполь - Черноморец - фото 10Малое Классическое. ФОТО репортаж с матча Мариуполь - Черноморец - фото 11Малое Классическое. ФОТО репортаж с матча Мариуполь - Черноморец - фото 12Малое Классическое. ФОТО репортаж с матча Мариуполь - Черноморец - фото 13Малое Классическое. ФОТО репортаж с матча Мариуполь - Черноморец - фото 14Малое Классическое. ФОТО репортаж с матча Мариуполь - Черноморец - фото 15Малое Классическое. ФОТО репортаж с матча Мариуполь - Черноморец - фото 16Малое Классическое. ФОТО репортаж с матча Мариуполь - Черноморец - фото 17Малое Классическое. ФОТО репортаж с матча Мариуполь - Черноморец - фото 18Малое Классическое. ФОТО репортаж с матча Мариуполь - Черноморец - фото 19Малое Классическое. ФОТО репортаж с матча Мариуполь - Черноморец - фото 20Малое Классическое. ФОТО репортаж с матча Мариуполь - Черноморец - фото 21Малое Классическое. ФОТО репортаж с матча Мариуполь - Черноморец - фото 22Малое Классическое. ФОТО репортаж с матча Мариуполь - Черноморец - фото 23Малое Классическое. ФОТО репортаж с матча Мариуполь - Черноморец - фото 24Малое Классическое. ФОТО репортаж с матча Мариуполь - Черноморец - фото 25Малое Классическое. ФОТО репортаж с матча Мариуполь - Черноморец - фото 26Малое Классическое. ФОТО репортаж с матча Мариуполь - Черноморец - фото 27Малое Классическое. ФОТО репортаж с матча Мариуполь - Черноморец - фото 28Малое Классическое. ФОТО репортаж с матча Мариуполь - Черноморец - фото 29Малое Классическое. ФОТО репортаж с матча Мариуполь - Черноморец - фото 30Малое Классическое. ФОТО репортаж с матча Мариуполь - Черноморец - фото 31Малое Классическое. ФОТО репортаж с матча Мариуполь - Черноморец - фото 32Малое Классическое. ФОТО репортаж с матча Мариуполь - Черноморец - фото 33Малое Классическое. ФОТО репортаж с матча Мариуполь - Черноморец - фото 34Малое Классическое. ФОТО репортаж с матча Мариуполь - Черноморец - фото 35
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В статье: ФК Мариуполь Черноморец (Одесса)
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