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Де Дзерби: Лига чемпионов не важнее УПЛ. В каждом турнире мы будем играть на победу
Наставник горняков расставил приоритеты
Главный тренер "
— Лига чемпионов важна для всех. Для меня, клуба, фанатов. Но я считаю, что она не важнее чемпионата Украины.
В каждом турнире мы будем играть на победу. Не будет такого, что в Лиге чемпионов мы отдаемся на 100 процентов, а в чемпионате Украины – меньше.
— Тяжело ли после чемпионата Украины, с его интенсивностью, переходить на матчи еврокубков?
— Конечно, есть проблемы, когда мы играем в чемпионате Украины, а после – в Лиге чемпионов. Мы должны это учитывать.
Если я считаю, что это трудно, тогда я не должен работать тренером в "Шахтере". Вы даже не можете работать переводчиком в "Шахтере", если считаете, что это трудно.
Мы должны быстро перестроиться. В чемпионате команды играют очень закрыто, но поверьте, в "Сассуоло" я тоже видел такие команды, как "Александрия" или "Металлист 1925".
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