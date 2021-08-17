Де Дзерби: Лига чемпионов не важнее УПЛ. В каждом турнире мы будем играть на победу

Главный тренер " Шахтера " Роберто Де Дзерби рассказал о приоритетах в нынешнем сезоне.

— Лига чемпионов важна для всех. Для меня, клуба, фанатов. Но я считаю, что она не важнее чемпионата Украины.

В каждом турнире мы будем играть на победу. Не будет такого, что в Лиге чемпионов мы отдаемся на 100 процентов, а в чемпионате Украины – меньше.

— Тяжело ли после чемпионата Украины, с его интенсивностью, переходить на матчи еврокубков?

— Конечно, есть проблемы, когда мы играем в чемпионате Украины, а после – в Лиге чемпионов. Мы должны это учитывать.

Если я считаю, что это трудно, тогда я не должен работать тренером в "Шахтере". Вы даже не можете работать переводчиком в "Шахтере", если считаете, что это трудно.

Мы должны быстро перестроиться. В чемпионате команды играют очень закрыто, но поверьте, в "Сассуоло" я тоже видел такие команды, как "Александрия" или "Металлист 1925".