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Де Дзерби: Лига чемпионов не важнее УПЛ. В каждом турнире мы будем играть на победу

Премьер-лига
(1 голосов)

Наставник горняков расставил приоритеты

Де Дзерби: Лига чемпионов не важнее УПЛ. В каждом турнире мы будем играть на победу

Новина українською

Главный тренер "Шахтера" Роберто Де Дзерби рассказал о приоритетах в нынешнем сезоне.

— Лига чемпионов важна для всех. Для меня, клуба, фанатов. Но я считаю, что она не важнее чемпионата Украины.

В каждом турнире мы будем играть на победу. Не будет такого, что в Лиге чемпионов мы отдаемся на 100 процентов, а в чемпионате Украины – меньше.

— Тяжело ли после чемпионата Украины, с его интенсивностью, переходить на матчи еврокубков?

— Конечно, есть проблемы, когда мы играем в чемпионате Украины, а после – в Лиге чемпионов. Мы должны это учитывать.

Если я считаю, что это трудно, тогда я не должен работать тренером в "Шахтере". Вы даже не можете работать переводчиком в "Шахтере", если считаете, что это трудно.

Мы должны быстро перестроиться. В чемпионате команды играют очень закрыто, но поверьте, в "Сассуоло" я тоже видел такие команды, как "Александрия" или "Металлист 1925".

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В статье: Шахтер (Донецк) Роберто Де Дзерби
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Источник:
Бомбардир

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Комментарии (1)
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СТОП крот (Киев)
17.08.2021 в 20:35
Ахахаха))) Клоун))) Через неделю вылет из ЛЧ, да и упл вам не выиграть. Привыкайте
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