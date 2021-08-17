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Русол: Днепр-1 провел рекордное по затратам трансферное окно за всю историю клуба
Днепряне провели активную трансферную кампанию
scdnipro1.com.ua
Исполнительный директор "
– Есть информация, что переход Пихаленка в принципе несколько раз был на грани срыва. Почему все было так сложно в ситуации, когда все три стороны были за переход?
– Не был бы так радикален – был обычный процесс переговоров с другим клубом. Мы начали общение с "Шахтером" в начале июня и да, это все немного затянулось. Каждая из сторон пытается защищать свои интересы. Но я бы не сказал, что трансфер был на грани срыва, история закончилась хорошо для всех.
– Еще один сложный трансфер лета для клуба – переход Марио Чуже. Почему опять только аренда, а не выкуп?
– Когда мы подписывали Марио в аренду прошлой зимой, то делали это в последние дни трансферного окна. И у нас было очень мало времени для проведения переговоров таким образом, чтобы защитить всецело интересы "Днепра-1".
На определенном этапе нам нужно было ускоряться и принимать для нас не совсем выгодные условия по аренде. Да, юридически у нас было право выкупа, но технически осуществить этот трансфер летом было очень сложно.
Мы были полностью довольны Чуже весной, но выкупить его не смогли. После того, как он вернулся в загребское "Динамо" после хорошего периода у нас, он пытался закрепиться в своей родной команде. Он не раз говорил, что его мечта – играть за "Динамо" Загреб в основном составе. Марио предупредил нас, что поедет на сборы и только по их завершению принял решение вернуться к нам.
– Если зимой про право выкупа Чуже сообщалось на официальном сайте, то сейчас было сказано просто об аренде.
– К сожалению, загребское "Динамо" в этот раз категорически отказало нам в опции выкупа.
Но если Марио продолжит выступления так, как он это делал весной, и если его заинтересует наш проект и дальнейшая перспектива, то мы определенно попытаемся его приобрести. Если "Динамо" Загреб согласится вести переговоры.
– Можно сказать, что трансфером Гуцуляка из "Десны" закрыли трансферное окно для клуба?
– Практически, да. Думаю, что будет подписание еще одного футболиста – сейчас находимся в активном поиске центрального защитника.
– Клуб сильно потратился этим летом?
– Все относительно. Относительно "Шахтера" – нет. А если сравнивать с "Минаем", то, наверное, да. Тут без суммы, но это рекордное по затратам трансферное окно для клуба за всю историю.
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