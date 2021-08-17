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Русол: Днепр-1 провел рекордное по затратам трансферное окно за всю историю клуба

Премьер-лига
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Днепряне провели активную трансферную кампанию

Русол: Днепр-1 провел рекордное по затратам трансферное окно за всю историю клуба

scdnipro1.com.ua

Новина українською

Исполнительный директор "Днепра-1" Андрей Русол прокомментировал летние трансферы клуба.

– Есть информация, что переход Пихаленка в принципе несколько раз был на грани срыва. Почему все было так сложно в ситуации, когда все три стороны были за переход?

– Не был бы так радикален – был обычный процесс переговоров с другим клубом. Мы начали общение с "Шахтером" в начале июня и да, это все немного затянулось. Каждая из сторон пытается защищать свои интересы. Но я бы не сказал, что трансфер был на грани срыва, история закончилась хорошо для всех.

– Еще один сложный трансфер лета для клуба – переход Марио Чуже. Почему опять только аренда, а не выкуп?

– Когда мы подписывали Марио в аренду прошлой зимой, то делали это в последние дни трансферного окна. И у нас было очень мало времени для проведения переговоров таким образом, чтобы защитить всецело интересы "Днепра-1".

На определенном этапе нам нужно было ускоряться и принимать для нас не совсем выгодные условия по аренде. Да, юридически у нас было право выкупа, но технически осуществить этот трансфер летом было очень сложно.

Мы были полностью довольны Чуже весной, но выкупить его не смогли. После того, как он вернулся в загребское "Динамо" после хорошего периода у нас, он пытался закрепиться в своей родной команде. Он не раз говорил, что его мечта – играть за "Динамо" Загреб в основном составе. Марио предупредил нас, что поедет на сборы и только по их завершению принял решение вернуться к нам.

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– Если зимой про право выкупа Чуже сообщалось на официальном сайте, то сейчас было сказано просто об аренде.

– К сожалению, загребское "Динамо" в этот раз категорически отказало нам в опции выкупа.

Но если Марио продолжит выступления так, как он это делал весной, и если его заинтересует наш проект и дальнейшая перспектива, то мы определенно попытаемся его приобрести. Если "Динамо" Загреб согласится вести переговоры.

– Можно сказать, что трансфером Гуцуляка из "Десны" закрыли трансферное окно для клуба?

– Практически, да. Думаю, что будет подписание еще одного футболиста – сейчас находимся в активном поиске центрального защитника.

– Клуб сильно потратился этим летом?

– Все относительно. Относительно "Шахтера" – нет. А если сравнивать с "Минаем", то, наверное, да. Тут без суммы, но это рекордное по затратам трансферное окно для клуба за всю историю.

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В статье: Андрей Русол Алексей Гуцуляк Александр Пихаленок СК Днепр-1 Марио Чуже
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Источник:
Трибуна

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