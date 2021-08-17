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Защитник Металлиста 1925: Никакие автобусы против Шахтера мы не ставили

Премьер-лига
(1 голосов)

Виталий Ермаков говорит, что команда пыталась играть в свою игру

Защитник Металлиста 1925: Никакие автобусы против Шахтера мы не ставили

metalist1925.com

Новина українською

Защитник "Металлиста 1925" Виталий Ермаков прокомментировал поражение команды в матче 4-го тура УПЛ против Шахтера (0:2).

— После матча Сергей Палкин сказал, что его команда играла против соперника, который выставил три автобуса. Что скажешь?

— Никакие автобусы мы не ставили, задача на матч была не отсиживаться в защите. Но у нас не все получалось из того, что планировали.

— Тренерский штаб приводил в пример проигранный матч "Шахтера" против "Александрии"?

— Так и было. Но мы рассчитывали на свои силы и хотели сыграть в свою игру. Хотя мы и дебютанты высшей лиги, но имеем собственный почерк и никого не боимся.

Имели свои моменты, но Ткачуку не повезло забить перед перерывом. Во втором тайме действовали более раскованно, наверное, пропущенный мяч несколько развязал нам руки.

Несмотря на непростого соперника, уже видим свой рисунок игры и по ходу чемпионата еще будем добавлять.

— Игра с "Ворсклой" будет не менее интересной?

— Стараемся играть со всеми на равных. Если против полтавчан будем играть в свой лучший футбол, то нам по силам заработать три очка.

Тем более, "Металлиста 1925" сегодня празднует пятилетие, поэтому будем очень мотивированы.

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В статье: Шахтер (Донецк) Виталий Ермаков Металлист 1925 (Харьков)
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Источник:
fanday

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