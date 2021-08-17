Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Защитник Металлиста 1925: Никакие автобусы против Шахтера мы не ставили
Виталий Ермаков говорит, что команда пыталась играть в свою игру
metalist1925.com
Защитник "
— После матча Сергей Палкин сказал, что его команда играла против соперника, который выставил три автобуса. Что скажешь?
— Никакие автобусы мы не ставили, задача на матч была не отсиживаться в защите. Но у нас не все получалось из того, что планировали.
— Тренерский штаб приводил в пример проигранный матч "Шахтера" против "Александрии"?
— Так и было. Но мы рассчитывали на свои силы и хотели сыграть в свою игру. Хотя мы и дебютанты высшей лиги, но имеем собственный почерк и никого не боимся.
Имели свои моменты, но Ткачуку не повезло забить перед перерывом. Во втором тайме действовали более раскованно, наверное, пропущенный мяч несколько развязал нам руки.
Несмотря на непростого соперника, уже видим свой рисунок игры и по ходу чемпионата еще будем добавлять.
— Игра с "Ворсклой" будет не менее интересной?
— Стараемся играть со всеми на равных. Если против полтавчан будем играть в свой лучший футбол, то нам по силам заработать три очка.
Тем более, "Металлиста 1925" сегодня празднует пятилетие, поэтому будем очень мотивированы.
Популярное сейчас
- Где и как смотреть футбол в новом сезоне: все каналы, интернет-платформы и турниры, которые они транслируют
- Стало известно, кто будет комментировать матч Монако - Шахтер
- Президент Сампдории: Подпишем Супрягу, если Динамо снизит цену
- Не входят в планы Де Дзерби. Шахтер определился с будущим сразу трех игроков
- Один из лидеров Динамо стал отцом! ФОТО
- Жена Руслана Малиновского открыла собственное ателье в Бергамо. ФОТО