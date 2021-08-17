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Безбородько: Борода у меня начала расти лет с 16-ти
Имидж нужно поддерживать
Нападающий "
- На протяжении не одного года вы предстаете перед болельщиками с бородкой. Когда и почему решили сменить привычный имидж и завести волосяной покров на лице?
- Ха-ха-ха (смеется). Не думал об этом. Дело в том, что борода у меня начала расти лет с 16-ти. Когда мне было 22 года, я сбрил ее полностью. Но потом понял, что, хоть я и Безбородько, отсутствие бороды мне не идет.
- После этого футбольные дела поползли вгору?
- Все было периодами: где-то хороший, где-то плохой. Это футбол, всякое бывает. Разве что у Лионеля Месси и Криштиану Роналду карьеры складываются идеально. А у таких футболистов, как я, все по-разному. Не скажу, что супер, но хотелось бы, чтобы было лучше.
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