Безбородько: Борода у меня начала расти лет с 16-ти

Нападающий " Десны " Денис Безбородько рассказал с юмором рассказал о своем "бородатом имидже".

- На протяжении не одного года вы предстаете перед болельщиками с бородкой. Когда и почему решили сменить привычный имидж и завести волосяной покров на лице?

- Ха-ха-ха (смеется). Не думал об этом. Дело в том, что борода у меня начала расти лет с 16-ти. Когда мне было 22 года, я сбрил ее полностью. Но потом понял, что, хоть я и Безбородько, отсутствие бороды мне не идет.

- После этого футбольные дела поползли вгору?

- Все было периодами: где-то хороший, где-то плохой. Это футбол, всякое бывает. Разве что у Лионеля Месси и Криштиану Роналду карьеры складываются идеально. А у таких футболистов, как я, все по-разному. Не скажу, что супер, но хотелось бы, чтобы было лучше.