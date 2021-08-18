Агент: Нелегко, но мы еще можем договориться с Сампдорией по трансферу Супряги

Футбольный посредник Леонардо Лиматола, задействованный в организации перехода нападающего " Динамо " Владислава Супряги в "Сампдорию", прокомментировал ход переговоров.

По словам Леонардо, игрок еще может перейти в клуб Серии А: "Да, мы все еще ведем переговоры. Никогда не бывает легко. Но еще можем договориться. Надеемся", - сказал Лиматола.