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Агент: Нелегко, но мы еще можем договориться с Сампдорией по трансферу Супряги
Переговоры еще продолжаются
Футбольный посредник Леонардо Лиматола, задействованный в организации перехода нападающего "
По словам Леонардо, игрок еще может перейти в клуб Серии А: "Да, мы все еще ведем переговоры. Никогда не бывает легко. Но еще можем договориться. Надеемся", - сказал Лиматола.
Напомним, что сегодня появилась информация, что президенты итальянского и украинского клубов
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