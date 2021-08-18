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Агент: Нелегко, но мы еще можем договориться с Сампдорией по трансферу Супряги

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Переговоры еще продолжаются

Агент: Нелегко, но мы еще можем договориться с Сампдорией по трансферу Супряги

Новина українською

Футбольный посредник Леонардо Лиматола, задействованный в организации перехода нападающего "Динамо" Владислава Супряги в "Сампдорию", прокомментировал ход переговоров.

По словам Леонардо, игрок еще может перейти в клуб Серии А: "Да, мы все еще ведем переговоры. Никогда не бывает легко. Но еще можем договориться. Надеемся", - сказал Лиматола.

Напомним, что сегодня появилась информация, что президенты итальянского и украинского клубов не смогли договориться о переходе форварда.

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В статье: Динамо (Киев) Сампдория (Генуя) Владислав Супряга
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Источник:
fanday

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Комментарии (3)
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таврия19752009 (симферополь)
18.08.2021 в 00:34
Сколько Динамо хочет доплатить Самдории?))
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Фанат Українського Футболу (Київ)
18.08.2021 в 00:18
шкода хлопця
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Romerik (YNWA)
18.08.2021 в 00:16
Мой прогноз был на 4 новости о Супряге до конца трансферного окна. Первая есть
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