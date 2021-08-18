Президент Десны: Отставка Рябоконя? По окончанию прошлого сезона были разные мнения

Президент " Десны " Владимир Левин подвел итоги прошлого сезона, а также высказался о летних перестановках в команде.

– Прежде всего, как восприняли лидерство "Десны" после всех бурных событий лета? Как оцените старт сезона и выступление команды под руководством Рябоконя?

– Ну, во-первых, мы, конечно, рады такому старту – четыре победы подряд добавляют уверенности в своих силах. Значит, мы идем правильным шляхом. Что касается "бурных событий лета", то бурными они были больше в СМИ, а мы планомерно готовились к старту нового сезона. И как показывает результат, неплохо готовились.

– Летом "Десна" очень существенно обновилась. Какие события предшествовали массовому уходу игроков? Связано это с финансовым состоянием клуба? Имел желание клуб оставить кого-то из этих футболистов?

– Да, состав существенно изменился, и на это есть как объективные, так и субъективные причины. Наша команда в прошлом сезоне не выполнила поставленную задачу – третье место и выход в еврокубки. По сути, Десна провалила концовку чемпионата – более года работали, и так в конце сыграли. Поэтому понятно, что произошли изменения, в том числе и кадровые.

Мы решили омолодить состав, а более опытным игрокам, которые внесли важный вклад в развитие нашего клуба и хотели сменить обстановку – предоставили статус свободных агентов. Так, Мостовой перешел в "Кривбасс", Огиря и Гитченко – в "Полесье", а Паст – в "Днепр-1". И мы благодарны этим игрокам.

– Был ли момент в прошлом сезоне, когда всерьез рассматривался вариант с отставкой Рябоконя?

– Конечно, после матча с "Мариуполем" (последний тур УПЛ, 1:2) было отчаяние ‒ как у нас, руководителей клуба, так и у тренерского штаба, и среди игроков. И были разные мнения, в том числе и у Александра Дмитриевича. Поэтому мы все взяли паузу и не принимали быстрых решений, а затем собрались, проанализировали ситуацию и продолжили сотрудничество.