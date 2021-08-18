Новый тренер сборной, победа Шахтера в ЛЧ, сенсация Вернидуба. Главные новости за 17 августа

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за вторник, 17 августа

По информации СМИ, в УАФ до последнего ждали вестей от Сергея Реброва, как следствие президент Ассоциации Андрей Павелко объявил о назначении нового тренера уже далеко за полночь. Им стал таки не Ребров, а, как и ожидалось, Александр Петраков - специалист, который долгое время работал с юношескими сборными. Именно под его руководством в 2019 году сборная U-20 выиграла Чемпионат мира. При этом Петраков не получил полноценного статуса, он будет работать с приставкой исполняющий обязанности. Как сообщали журналисты, как только Ребров будет свободен, он сразу возглавит команду.

Донецкая команда в первом матче раунда плей-офф сумела обыграть бронзового призера чемпионата Франции - "Монако". Судьбу всего противостояния решил единственный гол, который в середине первого тайма забил Педриньо. Ответный матч состоится через неделю - в среду, 25-го августа. Игра, напомним, пройдет в Харькове.

Кроме "Шахтера" во вторник было сыграно еще два поединка раунда. Австрийский "Зальцбург" обыграл "Брондбю" со счетом 2:1. А вот тираспольский "Шериф", который возглавляет украинский тренер Юрий Вернидуб, шокировал загребское "Динамо". Чемпион Молдовы разгромил на своем поле чемпиона Хорватии со счетом 3:0 и теперь имеет очень хорошие шансы впервые в своей истории попасть в групповой этап Лиги Чемпионов.

Между тем, в Германии сыграли матч за Суперкубок, в котором сошлись дортмундская "Боруссия" и мюнхенская "Бавария". Конечно, главное внимание было приковано к двум бомбардирам - Холанду и Левандовскому. В итоге поляк дал урок норвежцу - Роберт отметился дублем, тогда как Эрлинг промолчал. Также в составе "Баварии" забил Мюллер, единственная радость желто-черных - гол Ройса. 1: 3 в пользу "Баварии".

Несколько предыдущих дней СМИ утверждали, что переход форварда "Динамо" Владислава Супряги в итальянскую "Сампдорию" дело практически решенное, мол, оставалось согласовать мелкие детали. Однако вчера стало известно, что генуэзцы отказываются от игрока. Президент "Сампы" Массимо Ферреро заявил, что готов подписать Супрягу, только если цена будет снижена.

По информации журналистов, Криштиану не всё устраивает в Турине и он ищет возможность для того, чтобы уйти. Одним из вариантов называлось возвращения в Мадрид, но сам Роналду подчеркнул, что его история в "Реале" уже написана и он к ней возвращаться не будет. Также итальянские СМИ шокировали информацией, что агент португальца Жорже Мендеш проведет переговоры с "Манчестер Сити" на предмет возможного перехода.