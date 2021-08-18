Верес отдал форварда в аренду в Ужгород

Нападающий "Вереса" Николай Гайдучик продолжит карьеру в "Ужгороде" из Первой лиги. В составе новой команды футболист будет выступать на правах аренды, сообщает пресс-слуба ровенского клуба.

Срок соглашения Гайдучика рассчитан на один сезон. При этом, "Верес" сможет вернуть форварда в зимнее межсезонье.

21-летний Николай сыграл 15 матчей за "Верес", в которых отметился 1 голом и 2 результативными передачами.

Добавим, что Гайдучик станет уже третьим игроком, арендованным "Ужгородом" у "Вереса". В составе закарпатской команды выступают Вадим Ющишин и Александр Савошко.

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