Уважение Днепру-1, регресс Зари, парадокс Колоса. Эксперты о 4-м туре УПЛ

Известный тренер Александр Севидов вместе с Иваном Баланом, который тренировал "Таврию" и "Ильичевец", а также плодотворно работал вместе с Николаем Павловым в "Ворскле" подводят краткие итоги по каждому матчу четвертого тура Чемпионата Украины (без учета поединка "Ингулец" - "Динамо", которые встретятся в среду).

"Шахтер" - "Металлист 1925" 2:0

Александр Севидов: Мы увидели футбол среднего качества. Харьковчан можно понять, они выглядели неплохо, пытаясь играть в свой футбол, хорошо выходили из обороны через передачу. Конечно же, сказывается колоссальная разница в мастерстве футболистов гранда и новичка элиты, особенно в индивидуальном плане. "Шахтер" имел большое преимущество в контроле мяча, и видно, что он разнообразил игру в атаке, но опасных моментов создал очень мало, а в первом тайме их вообще не было. Возле штрафной площади соперника имеют преимущество, контроль, набирают точные и хорошие передачи фактически без брака. А когда идут передачи в штрафную, навес или прострел, то брак намного увеличивается.

Во втором тайме "горняки" начали гонять мяч быстрее, появились скоростные атаки, а с ними и моменты. Забили два мяча, победили, как часто бывает, на классе, но несмотря на это, вопросов остается больше чем ответов. Да, "Шахтер" был сильнее, победа заслуженная, но неубедительная. Гостям было тяжело, за всю игру ничего не смогли создать, кроме момента на последних минутах матча, когда Ткачук бил головой и не попал в пустые ворота. Несмотря на поражение, харьковчане заслуживают хоть небольшой, но похвалы. Грамотно оборонялись, команда не отбивается, а играет в свой футбол. И достаточно симпатичный футбол, который заслуживает уважения, они старались играть на равных с лидером.

"Верес" - "Ворскла" 1:1

Иван Балан: Неуступчивый "Верес" с неуемной жаждой борьбы и укомплектованная, обученная и более опытная "Ворскла". Так команды подходили к очной встрече. Ротация ровенчан минимальная, полтавчане вообще без ротации. В первые 15 минут шла борьба за пространство и инициативу, без опасных моментов у обеих ворот. Хотя левый фланг "Ворсклы" во главе с Кане был чуть более активнее.

Хозяева первый удар по воротам произвели лишь на 30-й минуте, но Пасич пробил выше. Команды зашевелились перед самым перерывом, а до этого темп был средним, борьбы и нарушений много, содержательного футбола мало. Скучно и не интересно, и на такой ноте команды ушли в раздевалку.

Перерыв пошел на пользу обеим коллективам. Игра немного оживилась, команды обменялись голами, и вскоре супершанс получил "Верес", но Сергийчук не реализовал пенальти. После этого опять перешли в спокойное русло, с редкими моментами для взятия ворот. Ничейный счет по игре.

"Десна" - "Днепр-1" 2:1

Александр Севидов: По содержанию получился очень интересный матч, который можно разбить на несколько эпизодов. Первый тайм - это безоговорочное преимущество "Десны", они были быстрее, агрессивнее и по футбольному злее. Удивляет, что соперник, видимо, не изучал навыки игроков хозяев, зная, что Калитвинцев обладает классным пассом, в моменте с первым голом дали ему спокойно принять мяч, сделать подачу, и Безбородько в окружении четырех защитников завершил комбинацию. Этот гол стал логичным завершением первой половины, где хозяева выглядели очень здорово.

Второй тайм начал живее и активнее "Днепр-1", имел отличный шанс забить Чуже, но умудрился попасть в стойку. А затем завязалась интрига, с двумя удалениями днепрян. После второго удаления подумалось об их окончательном поражении, но Фортуна в этот день не отпускала приезжую команду. Играя вдевятером и забить гол - тут большие вопросы к "северянам", как можно допустить такое? И лишь досадная ошибка вратаря, забросившего себе мяч за шиворот, принесла радость победы подопечным Рябоконя, и перечеркнула все старания оппонента.

Вроде все логично. "Десна" была сильнее, но нужно отдать должное "Днепру-1", который даже имея на два игрока меньше шел вперед, активно атаковал, искал шанс избежать поражения. Но в тоже время им повезло, когда на 92-й минуте Тотовицкий умудрился с пяти метров не попасть в пустые ворота. Концовка была горячей и непредсказуемой.

"Заря" - "Минай" 1:1

Иван Балан: Перед игрой предполагалось, что на правах хозяев "Заря" будет владеть инициативой, ей некуда отступать, и она должна приобрести в турнирную копилку заветных три очка. Если не обыгрывать "Минай", то тогда кого же? Но, не тут-то было. Мы наблюдаем регресс чемпионата, где бывшие крепкие команды, скатываются на один уровень с "Минаем". Получается - нет разницы между "Зарей" и другими командами.

Первый тайм был абсолютно равным, с шансами забить друг другу. На 11-й минуте Гладкий не распорядился моментом, после прострела не хватило быстроты, чтобы дотянутся к мячу. А вот как Месхи на 35-й минуте не попал с шести метров в пустые ворота, труднообъяснимо. Тут же шанс был у Билонога. "Заря" строила игру через контроль мяча, используя ширину поля, через быстрые фланговые связки, но не было эффективного завершения. Шли вперед, забывая об обороне. "Минай" играл вторым номером на контратаках, используя пространство, когда хозяева плохо возвращались к своим воротам.

"Заря" не перестроилась, не сделала выводов, и после перерыва получила гол с углового. Фрагментами, если бы не цвет формы команд, было бы не понятно, где "Заря", а где "Минай". Закарпатцы чувствовали себя уверенно. И лишь после тройной замены, когда на поле удачно вышли легионеры Кристиан, Сайядманеш и Шахаб, игра оживилась. Они же и скомбинировали гол, и Аллахьяр забил как настоящий мастер. Замена удачно сработала. "Заря" продолжала атаковать, но не хватало завершения, в то время как "Минай" мог выйти вперед. Два убойных момента в течение нескольких секунд, и вратарь совершает два невероятных сейва, тащит мячи из углов ворот. Последний шанс вырвать победу был у Шахаба, но бил головой, и мяч попал в перекладину. Есть моменты, но хромает реализация, не только у "Зари", а и у многих команд. Над мастерством нужно работать.

В очередной раз в футболе подтверждается аксиома, что порядок бьет класс. Нельзя же сказать, что "Минай" лучше "Зари", но за счет порядка, организованности, закарпатцы увозят очко из Запорожья. В футболе считаются забитые мячи, а не статистику владения мяча. Такая невыразительная игра "Зари" удивляет накануне матчей Лиги Европы.

"Львов" - "Александрия" 1:1

Иван Балан: Главный тренер александрийцев, придерживаясь принципа - победный состав не меняют, выставил тот же, который добился успеха с "Шахтером". "Львов" наполовину обновился с предыдущей игрой. Команды начали игру без разведки, обменялись ударами, шла борьба за территорию, отвечали атака на атаку. "Львов" использовал длинные вертикальные передачи в расчете на быстрых нападающих, неплохо цепляющихся за мяч. После одной такой передачи от вратаря Ильющенкова завязалась атака с проходом в штрафную соперника, где хозяева заработали пенальти. Но не реализовали.

Игра не была скоростной, темп чуть выше среднего. "Александрия" также использовала длинные передачи, Одарюк вышел один на один, имел отличный шанс открыть счет, но пробил мимо. После этого команды немного активизировались, заработали много стандартных положений, которые по исполнению были некачественными, нет хороших завершений.

В первом тайме намного активнее смотрелся "Львов", чего не скажешь об "Александрии", которой не хватало мобильности. Она выбрала средний темп и так играла все 45 минут, но при этом у Ковальца был шанс забить, после его удара мяч попал в перекладину. И тут же получили ответку, Ренан прекрасно исполнил штрафной, забив гол "в раздевалку".

Во втором тайме команды вышли с таким же настроением, как и в первом, но "Александрия" наиграла красивую комбинацию, завершившеюся голом Спинелли. Из минимумов созданных моментов александрийцы выжали гол. Активность "Львова" снизилась, и замены не оживили игру. А вот у гостей замены оказались более эффективными. "Александрия" прибавила, начала создавать моменты, и за пять минут до окончания матча предприняла штурм в надежде вырвать победу. Хотя могли и проиграть. Убойный момент был у Чиряка на 90-й минуте, и как он не попал в пустые ворота.

Наверняка ничейным результатом остались недовольны две команды, так как обе имели шанс выиграть при равной игре. В первом тайме "Львов" владел инициативой, во втором "Александрия", а на табло 1:1. В целом игра удалась, хотя прошла без максимальных скоростей, и для нейтральной стороны счет закономерен.

"Колос" - "Рух" 1:1

Александр Севидов: "Рух" уже можно смело называть командой Кучука, хотя прошло только два тура. Команда, которая забивая гол, строит оборонительные редуты, и они делают это умело, и сопернику будет крайне тяжело забить. Под его руководством многие команды хорошо организованно играют в обороне. В первом тайме игра была равная, с небольшим преимуществом львовян. Они лучше двигались, были чуть быстрее и как следствие забили гол.

После перерыва "Колос" вышел более мобилизованным, стал злее и агрессивнее, и это было видно по количеству нарушений, которые они сделали. Но после удаления футболиста "Колоса" игра перевернулась. Новак забил гол, и еще имели возможности. Хозяева вдесятером выглядела предпочтительнее, чем в полном составе, показали подзабытый характер. Может им комфортнее играть в меньшинстве?

"Мариуполь" - "Черноморец" 2:3

Иван Балан: Команды пробовали показать молодой и задорный футбол, и местами у них это получалось. В первом тайме соперники отвечали атакой на атаку, применяли контратаки, обменивались ударами, как в створ ворот, так и мимо, зарабатывали стандарты, и как итог обменялись голами. Сейчас беда "Мариуполя", что не могут играть постоянным и стабильным составом. Каждую игру идет перетасовка игроков, что не додает стабильности команде, и на данный момент исходя из ситуации, она играет, как умеет, чем и пользуются оппоненты.

В плане ведения игры, в первом тайме "Черноморец" выглядел лучше, особенно превзошел в агрессии. В самом начале второго тайма хозяева забыли о концентрации, позволив Авагимяну забить чудо-гол. После перерыва у азовцев произошла тройная замена, но нужно отметить, она не сработала. Пропустили два мяча, счет стал 1:3, и только после этого хозяева прибавили, забрали инициативу в свои руки, имели несколько моментов забить, но по причине слабой реализации, не смогли это сделать раньше, чем до 82-й минуты с пенальти. Правда, нужно отдать им должное за стремление хотя бы вырвать ничью.

Команды на двоих забили пять мячей, но могли и больше, и как было сказано выше, подвела реализация. На мой взгляд, в первом тайме одесситы играли лучше, и заслуживали больше, чем на ничью. А вот во втором после 1:3, азовцам деваться было некуда, они прибавили в движении, желании, работоспособности, сократили счет, а на большее не хватило времени. "Черноморец" был чуть острее, поэтому их победу нельзя назвать случайной, ибо именно в этом матче у них наконец произошла адаптация к Премьер-лиге. Нужно отметить, несмотря на поражение в Харькове, они выглядели достойно, и пустили там первые ростки к нынешней победе.