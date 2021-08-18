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Новичок Серии А ведет переговоры по трансферу игрока Динамо - источник

Премьер-лига
(1 голосов)

"Салернитана" заинтересована в подписании Жерсона

Новичок Серии А ведет переговоры по трансферу игрока Динамо - источник

Фото: ФК Динамо Киев

Новина українською

"Салернитана" ведет переговоры по трансферу полузащитника киевского "Динамо" Жерсона Родригеса. Об этом сообщает журналист Альфредо Педула.

В нынешнем сезоне 26-летний Жерсон принял участие в двух матчах за киевлян, результативными действиями не отмечался. Действующий контракт Родригеса с "Динамо" рассчитан до лета 2024-го.

Добавим, по итогам минувшего сезона итальянская команда вышла в Серию А.

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В статье: Динамо (Киев) Салернитана (Италия) Жерсон Родригес
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Источник:
Alfredo Pedulla

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Комментарии (4)
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Микко82 (Херсон)
18.08.2021 в 11:20
Ще можна і Супрягу запропонувати.
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+4
0
Prach13 (Дрогобич)
18.08.2021 в 11:23
Тобі смішно?
Ответить
0
-3
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Микко82 (Херсон)
18.08.2021 в 11:25
Просто після всіх тих новин дивно, що клуб серії А цікавиться не Супрягою.
+3
0
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
18.08.2021 в 12:16
Смешно таки)))
0
0


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