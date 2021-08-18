Новичок Серии А ведет переговоры по трансферу игрока Динамо - источник

"Салернитана" ведет переговоры по трансферу полузащитника киевского "Динамо" Жерсона Родригеса. Об этом сообщает журналист Альфредо Педула.

В нынешнем сезоне 26-летний Жерсон принял участие в двух матчах за киевлян, результативными действиями не отмечался. Действующий контракт Родригеса с "Динамо" рассчитан до лета 2024-го.

Добавим, по итогам минувшего сезона итальянская команда вышла в Серию А.

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