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Десна подпишет годичный контракт с Хачериди - источник
Сделка будет завершена на этой неделе
Фото: facebook.com/dynamobrest
"Десна" подпишет контракт с 34-летним защитником Евгением Хачериди.
По данным Динамо Киев Inside, соглашение будет рассчитано на один сезон. Отмечается, что трансфер будет завершен на этой неделе.
Напомним, что за свою карьеру Хачериди успел поиграть за “Олком”, “Волынь”, киевское “Динамо”, греческий “ПАОК” и “Динамо Брест”.
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Источник:Telegram
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Комментарии (2)
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pele0903 (киев)
18.08.2021 в 13:08
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Dr. House (Поділля)
18.08.2021 в 13:26
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