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Десна подпишет годичный контракт с Хачериди - источник

Премьер-лига
(1 голосов)

Сделка будет завершена на этой неделе

Десна подпишет годичный контракт с Хачериди - источник

Фото: facebook.com/dynamobrest

Новина українською

"Десна" подпишет контракт с 34-летним защитником Евгением Хачериди.

По данным Динамо Киев Inside, соглашение будет рассчитано на один сезон. Отмечается, что трансфер будет завершен на этой неделе.

Напомним, что за свою карьеру Хачериди успел поиграть за “Олком”, “Волынь”, киевское “Динамо”, греческий “ПАОК” и “Динамо Брест”.

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В статье: Евгений Хачериди Динамо (Киев)
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Комментарии (2)
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pele0903 (киев)
18.08.2021 в 13:08
не від гарного життя Десна його підписує,якщо це так.
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Dr. House (Поділля)
18.08.2021 в 13:26
Вважаю , що для Десни це гарний трансфер на підсилення.
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