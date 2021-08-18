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Защитник Шахтера Болбат может перейти в Десну - СМИ
Речь идет об аренде
shakhtar.com
По информации ведущего "ТаТоТаке" Михаила Спиваковского, защитник "Шахтера" Сергей Болбат может продолжить карьеру в "Десне".
Отмечается, что 28-летний футболист находится в Чернигове и близок к аренде в черниговскую команду. Зарплату в новом клубе, скорее всего, ему будет выплачивать донецкий "Шахтер".
В минувшем сезоне Сергей провел 8 матчей за "горняков" и отличился одной результативной передачей.
Добавим также, что Болбат не ездил на предсезонные сборы с донецким клубом.
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