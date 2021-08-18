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Защитник Шахтера Болбат может перейти в Десну - СМИ

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Речь идет об аренде

Защитник Шахтера Болбат может перейти в Десну - СМИ

shakhtar.com

Новина українською

По информации ведущего "ТаТоТаке" Михаила Спиваковского, защитник "Шахтера" Сергей Болбат может продолжить карьеру в "Десне".

Отмечается, что 28-летний футболист находится в Чернигове и близок к аренде в черниговскую команду. Зарплату в новом клубе, скорее всего, ему будет выплачивать донецкий "Шахтер".

В минувшем сезоне Сергей провел 8 матчей за "горняков" и отличился одной результативной передачей.

Добавим также, что Болбат не ездил на предсезонные сборы с донецким клубом.

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В статье: Десна (Чернигов) Шахтер (Донецк) Сергей Болбат
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Источник:
ТаТоТаке

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Комментарии (2)
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
18.08.2021 в 15:45
Это круто!
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Acsakal (Kharkov)
18.08.2021 в 15:08
Нормально Десна підсилюється. Шкода, що в єврокубках грала не вона, а Колос та Ворскла.
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