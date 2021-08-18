Денис Сидоренко: Металлист 1925 не боится играть, нет абсолютно никакого страха перед соперниками

17-го августа "Металлист 1925" отметил свой пятый день рождения. За это время харьковский клуб успел пройти все ступени профессионального футбола в Украине и дебютировать в Премьер-лиге. Старт в высшем дивизионе получился весьма неплохим - команда Валерия Кривенцова набрала ровно половину очков и после четырех туров расположилась в середине турнирной таблицы.

Несомненно, одной из самых важных составляющих в игре любой команды является ее вратарь. У "Металлиста 1925" пост номер один занимает Денис Сидоренко, который также выводит команду на поле в качестве капитана. Кто из известных тренеров повлиял на его карьеру и чем отличаются Первая и Премьер-лиги голкипер рассказал в эксклюзивном интервью для UA-Футбол

Справка:

Основной вратарь и капитан "Металлиста 1925" Денис Сидоренко родился в Харькове в 1989 году, ему - 32 года. Он играл в дубле "Металлиста" (63 матча), за основной состав ФК "Металлист" (2 игры), за овидиопольский "Днестр" (13), за дубль симферопольской "Таврии" (3), за харьковский "Гелиос" (123). Денис привлекался к играм за сборную Украины U18 (15 матчей) и за сборную Украины U19 (13 матчей). Кроме того, на счету вратаря 6 игр на Кубок Украины. 6-го июля 2018 года Сидоренко подписал контракт с харьковским клубом "Металлист 1925", за который на сегодняшний день провёл 59 матчей и пропустил 54 мяча. При этом треть, то есть 21 игру, Сидоренко сыграл насухо. Это рекорд среди всех вратарей клуба.

- Денис, как началась твоя футбольная карьера?

- Я родился в Харькове и в футбол начал играть в 8 лет в харьковской ДЮСШ-13. Поначалу играл нападающим, но со временем был переведён играть в ворота. Меня всегда тянуло в ворота, хотел прыгать, ловить мячи. Так в итоге и стал вратарём. Первым тренером был Юрий Анатольевич Придыбайло. Учась в 8-ом классе, я перешёл в детскую футбольную школу "Металлиста". В 15 лет отправился на сборы с "Металлистом-2", после чего в итоге подписал свой первый профессиональный контракт.

- Помнишь ли первый свой выход за первую команду харьковского "Металлиста"?

- Конечно, помню. Это было в апреле 2015 года во Львове, наш молодой по составу коллектив вышел играть в кубковом матче против "Шахтёра". Тогда против нас играли Фред, Дуглас Коста, Тайсон, Луис Андриано и Дарио Срна, и горняки забили лишь один гол в наши ворота. Мы, молодые мальчишки, хотели и дали бой именитому сопернику. Правда, дальше в Кубке не прошли. Но та игра заполнилась. В том же году состоялся мой дебют за основную команду в УПЛ. Приехали в Запорожье на игру против "Металлурга". Было для меня неожиданностью перед матчем услышать от тренера на установке, что я выйду в основном составе. Сыграл, по-моему, достойно и голов не пропустил, хотя, если честно сказать, работы там было немного.

- В твоей профессиональной карьере было три клуба, не считая аренды, - это "Металлист", "Гелиос" и "Металлист 1925". В каком из клубов ты чувствовал себя наиболее комфортно?

- Когда закончился контракт с "Металлистом", меня пригласили в харьковский "Гелиос". И я там отыграл пять лет. Были очень хорошие матчи, были и не очень. Потом в "Гелиосе" начались проблемы. Команда была на грани распада. Меня пригласили на просмотр в "Металлист 1925". Я понравился тренерскому штабу и подписал контракт. Коллектив здесь дружный и я почувствовал себя вполне комфортно.

- Что для тебя главное при выборе клуба - финансовая стабильность, атмосфера внутри коллектива, высокий уровень задач, стоящих перед клубом?

- В первую очередь, конечно, это цели, которые ставит перед собой командой. Потом очень важно, чтобы коллектив был дружным, чтобы была конкуренция в команде, чтобы каждый мог развиваться и расти, как футболист.

- Как чувствуешь себя в роли капитана?

- Капитан - это большая ответственность, надо подсказывать игрокам, быть лидером на поле. Главное, это вести команду за собой. Но особых привилегий у меня нет, тружусь на тренировках наравне со всеми. Главное, чтобы в игре наша команда была единым целым, и здесь роль капитана очень важна.

- Денис, везло ли тебе с тренерами?

- Я работал под руководством многих тренеров. Хотел бы отметить таких известных вратарских личностей, как Удовенко, Кутепов. Много мне дали, многому научили. Не могу не сказать об Александре Горяинове, мы с ним "Металлисте" играли, потом он был моим тренером в "Металлисте 1925". Было приятно работать вместе с ним в одной команде. Сейчас нас тренирует Валерий Кривенцов. Он в тренировочном процессе акцентирует внимание на тактической выучке футболистов и много времени уделяет обучению футбольной тактике. Для него главное, чтобы футболисты грамотно умели передвигаться по полю. Дисциплина и выполнение тренерской установки во время игры очень важный аспект футбола, по мнению Валерия Сергеевича, и он требует это безукоризненно выполнять от своих подопечных. В общем, с тренерами мне повезло.

- Какие свои стороны считаешь сильными во вратарском искусстве?

- Не мне об этом судить. Думаю, со стороны это виднее. Есть много качеств, которыми должен обладать вратарь. На мой взгляд, одно из главных качеств вратаря - психологическая устойчивость. В ходе матча могут возникать разные моменты и голкипера никогда не должна покидать уверенность, он должен не выпадать из игры, несмотря ни на что.

- Кто твой кумир среди вратарей?

- Кумира как такового нет. Мне нравится игра Яна Облака из мадридского "Атлетико". Еще нравится вратарь "Барселоны" Тер Штеген. Нравится, как он играет ногами. В современном футболе умения играть ногами, как защитник, очень важно, без этого сейчас никак.

- Сыграно 4 матча в УПЛ. Твои впечатления? Насколько сильно уровень Первой лиги отличается от уровня УПЛ?

- Считаю, у нас очень хороший старт, как для новичка Премьер-лиги. Мы не боимся играть, нет абсолютно никакого страха перед соперниками. В УПЛ абсолютно другие скорости. Сейчас в защите собственных ворот участвуют и нападающие. На поле очень важно, чтобы игроки умели быстро принимать решение.

- Как считаешь, какое место по силам занять "Металлисту 1925" в своём дебютном сезоне?

- Не хочу говорить о конкретном месте, какое мы хотим занять. Для нас главное, показывать хорошую игру, которая нравилась бы нашим болельщикам. Для меня, как вратаря, не столь важно, чтобы отстоять на ноль, важнее, чтобы итог матча был положительным, важна победа. Лучше пусть будет победа 3:2, чем счёт 0:0, где меня отметят, как вратаря, не пропустившего голов.

- Как относишься к тому, что в Первой лиге есть ещё один клуб из Харькова - "Металлист"? Следишь ли за играми земляков? Как считаешь, какими должны быть отношениями между двумя харьковскими клубами?

- Я внимательно слежу за играми в Первой лиги. Там в прошлом сезоне была интересная борьба за повышение в классе и в этом сезоне не менее интересная. Такой футбольный город, как Харьков, я считаю, должен иметь не один футбольный клуб. Харьковские болельщики любят футбол, и они соскучились по футболу, по участию в Премьер-лиге представителей нашего города. Чем больше харьковских команд участвуют в чемпионате, тем интереснее для болельщиков. Конкуренция двух команд стимулирует рост клубов, каждая команда старается показать результат лучше, чем земляки. Разве это плохо?

- 17-го августа исполнилось 5 лет "Металлисту 1925". Твои пожелания болельщикам клуба.

- Хочу поздравить всех болельщиков клуба, тренерский штаб, руководство с юбилеем. Хочу пожелать всем нам движения только вперёд! Ждём от всех болельщиков поддержки на трибунах, мы же постараемся радовать их хорошими результатами и красивой содержательной игрой.