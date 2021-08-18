Кюйт: После 4-5 лет в Шахтере футболисты могут прокормить свою семью до конца своей жизни

Известный в прошлом форвард сборной Нидерландов Дирк Кюйт прокомментировал летнее подписание " Шахтером " форварда "Аякса" Лассина Траоре.

"Они привлекают игроков в очень молодом возрасте. Тогда у "Шахтера" есть возможность платить большие зарплаты.

Они предпочитают искать игроков до 23 лет, и эти футболисты играют там несколько лет. Если они играют в "Шахтере" четыре или пять лет, они прилетают обратно с сумками, в которых нет места одежде и могут прокормить свою семью до конца своей жизни", - сказал Кюйт.