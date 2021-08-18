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Кюйт: После 4-5 лет в Шахтере футболисты могут прокормить свою семью до конца своей жизни
В Нидерландах обсуждают подписание горняками Траоре
shakhtar.com
Известный в прошлом форвард сборной Нидерландов Дирк Кюйт прокомментировал летнее подписание "
"Они привлекают игроков в очень молодом возрасте. Тогда у "Шахтера" есть возможность платить большие зарплаты.
Они предпочитают искать игроков до 23 лет, и эти футболисты играют там несколько лет. Если они играют в "Шахтере" четыре или пять лет, они прилетают обратно с сумками, в которых нет места одежде и могут прокормить свою семью до конца своей жизни", - сказал Кюйт.
Отметим, что контракт форварда с "горняками" рассчитан на 5 лет. По информации голландских источников, "горняки" заплатили за данный трансфер 8 млн евро.
Также напомним, что 20-летний Траоре к данному моменту в 7 матчах за "горняков" уже забил 4 гола.
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