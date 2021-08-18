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Кюйт: После 4-5 лет в Шахтере футболисты могут прокормить свою семью до конца своей жизни

Премьер-лига
(1 голосов)

В Нидерландах обсуждают подписание горняками Траоре

Кюйт: После 4-5 лет в Шахтере футболисты могут прокормить свою семью до конца своей жизни

shakhtar.com

Новина українською

Известный в прошлом форвард сборной Нидерландов Дирк Кюйт прокомментировал летнее подписание "Шахтером" форварда "Аякса" Лассина Траоре.

"Они привлекают игроков в очень молодом возрасте. Тогда у "Шахтера" есть возможность платить большие зарплаты.

Они предпочитают искать игроков до 23 лет, и эти футболисты играют там несколько лет. Если они играют в "Шахтере" четыре или пять лет, они прилетают обратно с сумками, в которых нет места одежде и могут прокормить свою семью до конца своей жизни", - сказал Кюйт.

Отметим, что контракт форварда с "горняками" рассчитан на 5 лет. По информации голландских источников, "горняки" заплатили за данный трансфер 8 млн евро.

Также напомним, что 20-летний Траоре к данному моменту в 7 матчах за "горняков" уже забил 4 гола.

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В статье: Лассина Траоре Шахтер (Донецк) Дирк Кюйт
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Источник:
Ajax Showtime

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Комментарии (7)
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Joelbert (Київ)
18.08.2021 в 18:04
Його прізвище читається як Каут.
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0
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ascent (Луксор)
18.08.2021 в 18:10
Лишь бы не КАТ
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0
0
Бокерон (Івано-Фр/Malaga)
18.08.2021 в 18:17
В Іспанії його називають Куйт.
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0
0
kukarekin (Одесса)
18.08.2021 в 18:00
Ахметов платит за счёт повышения тарифов народу, при посредничестве вовы
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0
0
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ascent (Луксор)
18.08.2021 в 18:04
Что же ты молчал???
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+1
0
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ascent (Луксор)
18.08.2021 в 18:05
А он во всех областях тарифы поднимает?
0
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football_soccer (Украина)
18.08.2021 в 17:59
ну можно подумать ребятки из Аякса живут от зарплаты до зарплаты и на тренировки ездят на автобусе по проездном )) Понятно что ему насыпали тут в разы больше, но семью он прокормил бы на поколение вперед и в Нидерландах.
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