Бартулович: Надо настраиваться и выходить играть. Не бояться Динамо

Хавбек " Ингульца " Младен Бартулович поделился ожиданиями от матча 4-го тура УПЛ против "Динамо".

"Три матча сыграли, сейчас еще "Динамо". Не знаю, нужно уже набирать очки. Календарь не выбираешь. Нужно через матчи набираться опыта, чтобы потом набирать очки. Конечно, на всех давит, если не выигрываешь.

Со всеми нужно играть, а там — как повезет. Пока не повезло нам. В последнем матче пропустили на последних минутах. Хотя по игре можно было хотя бы вничью играть. Все матчи были хорошими.

Теперь матч с чемпионом Украины. Сами понимаем, как последний раз с ними сыграли (0:5 в Киеве в мае). Должок остался. Думаю, в этот раз надо дать настоящий бой. Тем более, у "Динамо" не будет такой мотивации, как в том матче, когда они стали чемпионами.

Надо настраиваться и выходить играть. Не бояться "Динамо". Нужно подойти в оптимальной форме", — заявил Бартулович.