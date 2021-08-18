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Динамо в сентябре должно получить 5 млн долларов за Дерлиса Гонсалеса
В противном случае на парагвайский клуб будет наложен трансферный бан
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Парагвайская "Олимпия" переживает кризисные времена в финансовом плане.
У клуба много незакрытых долгов, самый тяжелый из которых – 5 млн долларов перед "
По словам менеджера клуба Хосе Борденавы, "Олимпия" должна выплатить данную сумму киевлянам до октября 2021 года. В противном случае клубу грозит трансферный бан от УЕФА.
Отмечается, что помимо "Динамо" парагвайцы задолжали еще целому ряду клубов, футболистов и агентов, но в целом руководство "Олимпии" с оптимизмом смотрит на нынешнюю ситуацию и рассчитывает вовремя рассчитаться с долгами.
Дерлис перешел в "Олимпию" в феврале 2020 года. В итоге парагвайский клуб просрочил оговоренные сроки выплат. После решения ФИФА в пользу "Динамо", "Олимпия" подала апелляцию в CAS чтобы, по словам Суркиса,
Также напомним, что в "Динамо" Дерлис перебрался летом 2015 года из швейцарского "Базеля". Провел за "бело-синих" 85 матчей, отличившись 12 забитыми мячами и 15 ассистами.
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