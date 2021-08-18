Русол: Хотим построить команду, которая будет постоянно играть в еврокубках и не вылетать в первых раундах

Исполнительный директор " Днепра-1 " Андрей Русол рассказал о целях команды.

"Наша краткосрочная цель – выход в еврокубки. Сложно пока представить, что будет по окончанию сезона – мы заранее все оформим, не выполним эту задачу или все сделаем героически в последнем туре. Анализ будем проводить уже после всех матчей, а сейчас об этом говорить еще не готов.

А долгосрочно мы хотим построить и клуб, и команду, которая будет постоянно пробиваться в еврокубки и не вылетать в первых раундах, а достойно представлять Украину на международной арене. И набирать очки в копилку таблицы коэффициентов", – сказал Русол.