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Русол: Хотим построить команду, которая будет постоянно играть в еврокубках и не вылетать в первых раундах
Амбициозные планы Днепра-1
Фото: Днепр-1
Исполнительный директор "
"Наша краткосрочная цель – выход в еврокубки. Сложно пока представить, что будет по окончанию сезона – мы заранее все оформим, не выполним эту задачу или все сделаем героически в последнем туре. Анализ будем проводить уже после всех матчей, а сейчас об этом говорить еще не готов.
А долгосрочно мы хотим построить и клуб, и команду, которая будет постоянно пробиваться в еврокубки и не вылетать в первых раундах, а достойно представлять Украину на международной арене. И набирать очки в копилку таблицы коэффициентов", – сказал Русол.
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