Шахтер представил третий комплект формы на сезон - ФОТО

" Шахтер " и спортивный бренд Puma представили 3-й, резервный комплект формы на нынешний сезон.

Отмечается, что новая, третья форма "Шахтера" бросает вызов традициям, переосмысливая обычные комплекты в совершенно новом подходе, который сочетает культуру футбола и уличной одежды.

В новых джерси эмблема клуба размещена на тыльной стороне футболки под воротником. Особенностью комплекта является расположение в самом центре названия ФК "Шахтер" индивидуальным шрифтом. При этом традиционное лого Puma находится в центре, что придает баланс дизайну.