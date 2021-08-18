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Шахтер представил третий комплект формы на сезон - ФОТО

Премьер-лига
(2 голосов)

С некоторыми новаторскими решениями

Шахтер представил третий комплект формы на сезон - ФОТО

shakhtar.com

Новина українською

"Шахтер" и спортивный бренд Puma представили 3-й, резервный комплект формы на нынешний сезон.

Отмечается, что новая, третья форма "Шахтера" бросает вызов традициям, переосмысливая обычные комплекты в совершенно новом подходе, который сочетает культуру футбола и уличной одежды.

В новых джерси эмблема клуба размещена на тыльной стороне футболки под воротником. Особенностью комплекта является расположение в самом центре названия ФК "Шахтер" индивидуальным шрифтом. При этом традиционное лого Puma находится в центре, что придает баланс дизайну.

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В статье: Шахтер (Донецк)
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Источник:
ФК Шахтер

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Комментарии (5)
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TIRAN (Донецк (Украина!))
18.08.2021 в 21:37
а вот логотип "париматч" - полнейший отстой!
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+1
0
vl@dimir (Ровно)
18.08.2021 в 21:09
Мені одному здається, що цей 3 комплект збігається з 3 комплектом МанСіті...
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+1
0
СТОП крот (Киев)
18.08.2021 в 21:12
Помойка ничего своего не может сделать. Ни футболиста воспитать, но форму придумать
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+1
-4
Joelbert (Київ)
18.08.2021 в 21:32
Це дизайн, який робила Puma для команд-партнерів бренду. Паттерн джерсі один і той же для всіх цих команд.
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+1
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
18.08.2021 в 21:36
"Официальные твиттеры футбольных команд практически одновременно представили третьи формы от Пумы на предстоящий сезон. Все они выделяются отсутствием клубной эмблемы на привычном месте...С таким же силуетом выступили много клубов: Милан, Валенсия, Марсель, Шахтёр, ПСВ, Коринтианс, Краснодар, Боруссия Менхенгладбах и Ренн." (с)
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0
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