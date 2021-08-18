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Шахтер представил третий комплект формы на сезон - ФОТО
С некоторыми новаторскими решениями
shakhtar.com
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Отмечается, что новая, третья форма "Шахтера" бросает вызов традициям, переосмысливая обычные комплекты в совершенно новом подходе, который сочетает культуру футбола и уличной одежды.
В новых джерси эмблема клуба размещена на тыльной стороне футболки под воротником. Особенностью комплекта является расположение в самом центре названия ФК "Шахтер" индивидуальным шрифтом. При этом традиционное лого Puma находится в центре, что придает баланс дизайну.
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