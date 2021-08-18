УПЛ. Ингулец - Динамо 1:1. Огорчить может не только Интер

Тур длиной в шесть дней, один рефери на двух матчах тура – все эти странности с УПЛ. А еще конкурентная борьба между последней и второй командами таблицы на данный момент – такое тоже возможно. "Динамо" заранее отдавали победу на классе в этом противостоянии, но "Ингулец" умудрился дать бой. Было весело.

Киевляне снова вышли с Гармашом на острие атаки. Зато впервые в сезоне в заявке оказался новичок Шкурин. Справа в обороне действовал не Томаш Кендзёра, а Александр Караваев. Буяльский расположился чуть выше Сидорчука и Шапаренко. У "Ингульца" бросается в глаза присутствие в основном составе Богдана Шуста – впервые в сезоне. На скамейке запасных остался Гопей, которого уже привыкли видеть среди первых одиннадцати.

Естественно, "Ингулец" играл вторым номером. Меньше держал мяч и меньше бил по воротам. Но это отнюдь не была просто игра на отбой, которую демонстрировал в матче с "Динамо", например, "Минай" или "Верес" (безрезультатно). Это была организованная оборона с попытками разгонять контратаки. И было бы весело, если бы Шарай забил на 11-й минуте после стремительного выпада, но Бущан вмешался в ситуацию. А после падения Ситало в штрафной была вероятность назначения пенальти, однако с помощью ВАРа разобрались в пользу футбола.

"Динамо" атаковало мощнее, но не эффективнее. На перерыв киевляне ушли с тем же нулем, что и соперник. Возникали предпосылки, но не было продолжения: разве что удар Миколенко по пустым воротам следует характеризовать как "стопроцентный" момент. Проблема в том, что мяч очень медленно катился под штангу и Шуст успел вернуться на позицию и отбить мяч.

А еще ряд полу-моментов: удары Миколенко, Гармаша, Буяльского... В целом накопилось девять выстрелов, несколько угловых и штрафных, но все напрасно. Уже тогда было понятно, что "Динамо" если и победит, то точно не на классе. А скорее на жилах.

Напрягать себя и свои части тела киевляне продолжили после перерыва. Второй тайм начался в безумно быстром темпе, но опять без моментов. И снова с контратаками "Ингульца": странно, что эта команда загрузла на дне таблицы. Если даже "Динамо" не могло сломать эту защиту...

Далее был удар Сидорчука, но были и два удара Козака. "Ингулец" осмелел и практически предлагал "динамовцам" игру на встречных курсах. Хотя чувствовалось, что самым важным для петровчан было не пропустить.

Этот план рухнул, когда номинальные хозяева пропустили прорыв Караваева флангом; Александр ворвался в свободную зону и выполнил прострел в направлении Вербича, впервые за долгое время появившегося в основе "Динамо". Словенец до мяча не добрался, но заставил в неприятном положении оказаться Шишку – автогол.

Вот, казалось, и упала стена. Но футбол был не односторонний, поэтому спокойно доигрывать "Динамо" априори не могло. На этот раз "Ингулец" организовал позиционное наступление, которое закончилось передачей Асмелаша на Коваленко и супер-ударом последнего. Огорчать может не только "Интер" в "товарняках".

"Динамо" могло вырвать победу, если бы Шуст не отреагировал на удар Родригеса в падении через себя. Но был и ответ – не менее эффектный: Гопей вывел Полегенько один на один с Бущаном, однако голкипер с трудом отразил удар. Завершающий отрезок матча отличился конфликтом Жерсона Родригеса и одного из защитников "Ингульца". Были претензии как на пенальти в ворота Шуста, так и на удаление игрока "Динамо". Но Екатерина Монзуль вместе с арбитром ВАР приняли соломоново решение – продолжить игру.

Вот так для "Динамо" обернулся фокус со спаррингом посреди сезона. То ли "Интер" так утомил киевлян, то ли был такой сильный удар по психологии, но чемпион не смог одолеть последнюю команду украинской лиги. И отпустил в единоличное лидерство "Десну", а отрыв от "Шахтера" нивелировал из трех очков до одного.

Киев. Стадион "Динамо" им. Валерия Лобановского

Главный арбитр: Екатерина Монзуль (Харьков)

Ассистенты: Марина Стрелецкая (Сумы), Светлана Грушко (Киев)

"Ингулец" - "Динамо" 1:1

Голы: Илья Коваленко 76 - Михаил Шишка 72 (авт.)

"Ингулец": Богдан Шуст, Мохамед Али Бен Салем, Евгений Запорожец, Владислав Шарай (Иван Головкин 85), Павел Полегенько, Александр Козак (Хеннос Асмелаш 69), Младен Бартулович (Илья Коваленко 69), Артём Ситало (Майкл Гопей Стефен 69), Михаил Шишка (Дмитрий Поспелов 90+3), Евгений Опанасенко, Максим Ковалёв

"Динамо": Георгий Бущан, Сергей Сидорчук, Николай Шапаренко (Владимир Шепелев 80), Карлос Де Пена (Жерсон Родригес 64), Виктор Цыганков, Виталий Миколенко (Сидклей 90+2), Денис Гармаш (Беньямин Вербич 64), Александр Караваев (Томаш Кендзёра 80), Илья Забарный, Виталий Буяльский, Александр Сирота

Предупреждения: Младен Бартулович 34, Владислав Шарай 34, Иван Головкин 86 - Сергей Сидорчук 56, Николай Шапаренко 79