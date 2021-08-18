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УПЛ. Ингулец - Динамо 1:1. Огорчить может не только Интер

Премьер-лига
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(1 голосов)

Ингулец берет первые очки, Динамо впервые в сезоне теряет

УПЛ. Ингулец - Динамо 1:1. Огорчить может не только Интер

фото - Олександр Приходько

Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

Тур длиной в шесть дней, один рефери на двух матчах тура – все эти странности с УПЛ. А еще конкурентная борьба между последней и второй командами таблицы на данный момент – такое тоже возможно. "Динамо" заранее отдавали победу на классе в этом противостоянии, но "Ингулец" умудрился дать бой. Было весело.

Киевляне снова вышли с Гармашом на острие атаки. Зато впервые в сезоне в заявке оказался новичок Шкурин. Справа в обороне действовал не Томаш Кендзёра, а Александр Караваев. Буяльский расположился чуть выше Сидорчука и Шапаренко. У "Ингульца" бросается в глаза присутствие в основном составе Богдана Шуста – впервые в сезоне. На скамейке запасных остался Гопей, которого уже привыкли видеть среди первых одиннадцати.

Естественно, "Ингулец" играл вторым номером. Меньше держал мяч и меньше бил по воротам. Но это отнюдь не была просто игра на отбой, которую демонстрировал в матче с "Динамо", например, "Минай" или "Верес" (безрезультатно). Это была организованная оборона с попытками разгонять контратаки. И было бы весело, если бы Шарай забил на 11-й минуте после стремительного выпада, но Бущан вмешался в ситуацию. А после падения Ситало в штрафной была вероятность назначения пенальти, однако с помощью ВАРа разобрались в пользу футбола.

"Динамо" атаковало мощнее, но не эффективнее. На перерыв киевляне ушли с тем же нулем, что и соперник. Возникали предпосылки, но не было продолжения: разве что удар Миколенко по пустым воротам следует характеризовать как "стопроцентный" момент. Проблема в том, что мяч очень медленно катился под штангу и Шуст успел вернуться на позицию и отбить мяч.

А еще ряд полу-моментов: удары Миколенко, Гармаша, Буяльского... В целом накопилось девять выстрелов, несколько угловых и штрафных, но все напрасно. Уже тогда было понятно, что "Динамо" если и победит, то точно не на классе. А скорее на жилах.

Напрягать себя и свои части тела киевляне продолжили после перерыва. Второй тайм начался в безумно быстром темпе, но опять без моментов. И снова с контратаками "Ингульца": странно, что эта команда загрузла на дне таблицы. Если даже "Динамо" не могло сломать эту защиту...

Далее был удар Сидорчука, но были и два удара Козака. "Ингулец" осмелел и практически предлагал "динамовцам" игру на встречных курсах. Хотя чувствовалось, что самым важным для петровчан было не пропустить.

Этот план рухнул, когда номинальные хозяева пропустили прорыв Караваева флангом; Александр ворвался в свободную зону и выполнил прострел в направлении Вербича, впервые за долгое время появившегося в основе "Динамо". Словенец до мяча не добрался, но заставил в неприятном положении оказаться Шишку – автогол.

Вот, казалось, и упала стена. Но футбол был не односторонний, поэтому спокойно доигрывать "Динамо" априори не могло. На этот раз "Ингулец" организовал позиционное наступление, которое закончилось передачей Асмелаша на Коваленко и супер-ударом последнего. Огорчать может не только "Интер" в "товарняках".

"Динамо" могло вырвать победу, если бы Шуст не отреагировал на удар Родригеса в падении через себя. Но был и ответ – не менее эффектный: Гопей вывел Полегенько один на один с Бущаном, однако голкипер с трудом отразил удар. Завершающий отрезок матча отличился конфликтом Жерсона Родригеса и одного из защитников "Ингульца". Были претензии как на пенальти в ворота Шуста, так и на удаление игрока "Динамо". Но Екатерина Монзуль вместе с арбитром ВАР приняли соломоново решение – продолжить игру.

Вот так для "Динамо" обернулся фокус со спаррингом посреди сезона. То ли "Интер" так утомил киевлян, то ли был такой сильный удар по психологии, но чемпион не смог одолеть последнюю команду украинской лиги. И отпустил в единоличное лидерство "Десну", а отрыв от "Шахтера" нивелировал из трех очков до одного.

Киев. Стадион "Динамо" им. Валерия Лобановского
Главный арбитр: Екатерина Монзуль (Харьков)
Ассистенты: Марина Стрелецкая (Сумы), Светлана Грушко (Киев)
"Ингулец" - "Динамо" 1:1
Голы: Илья Коваленко 76 - Михаил Шишка 72 (авт.)

"Ингулец": Богдан Шуст, Мохамед Али Бен Салем, Евгений Запорожец, Владислав Шарай (Иван Головкин 85), Павел Полегенько, Александр Козак (Хеннос Асмелаш 69), Младен Бартулович (Илья Коваленко 69), Артём Ситало (Майкл Гопей Стефен 69), Михаил Шишка (Дмитрий Поспелов 90+3), Евгений Опанасенко, Максим Ковалёв

"Динамо": Георгий Бущан, Сергей Сидорчук, Николай Шапаренко (Владимир Шепелев 80), Карлос Де Пена (Жерсон Родригес 64), Виктор Цыганков, Виталий Миколенко (Сидклей 90+2), Денис Гармаш (Беньямин Вербич 64), Александр Караваев (Томаш Кендзёра 80), Илья Забарный, Виталий Буяльский, Александр Сирота

Предупреждения: Младен Бартулович 34, Владислав Шарай 34, Иван Головкин 86 - Сергей Сидорчук 56, Николай Шапаренко 79

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В статье: Динамо (Киев) Ингулец (Петрово)
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Комментарии (120)
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Nеxt-R (Киев)
18.08.2021 в 21:54
Поки не почнете голосувати за Медведчука, доти судді будуть під Ахметом. ЗАДУМАЙТЕСЬ!
Ответить
0
0
vituynia (Черкассы)
18.08.2021 в 21:51
Провальный матч динамовцев. Весь матч атаковать и только один опасный удар по воротах соперника,Жерсона в падении через себя. Два десятка поданных угловых без какой либо остроты. Зато Ингульцу два раза дали пробить,раз пропустили,раз пронесло. Ну и Монзуль отличилась. Ковалёв в наглую потянул в штрафной Жерсона за волосы,не спортивное поведение, это пепенальти и жёлтая Ковалёву. Жерсон пошёл мстить обидчику и должен был получить красную. Грубейший пофигизм судей. Но это по правилам,которые наши судьи не соблюдают. А по справедливости,динамовцы заслуженно потеряли очки,раз не способны взламывать,далеко не самую мощную в мире оборону.
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0
0
Fishing 555 (Rivne)
18.08.2021 в 21:51
Вісім дізлайкових ослів ух ти оце да
Ответить
0
-1
Governor-General (Odessa)
18.08.2021 в 21:50
"Огорчить может не только Интер" , но тоже на "И"
Ответить
+1
0
Fishing 555 (Rivne)
18.08.2021 в 21:49
Дізлайкови кізяки
Ответить
0
-2
Fishing 555 (Rivne)
18.08.2021 в 21:48
О третій дурень
Ответить
0
-2
amg333 (Kyiv )
18.08.2021 в 21:48
Не поставь такой пеналь в ворота ДК,,конченое даунецкое глорье изошли бы на .овно здесь!!! Чепушили тупые
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+1
-4
СТОП крот (Киев)
18.08.2021 в 21:47
ВарВара опять подтвердила что ей место на кухне а не в футболе
Ответить
+2
-4
Fishing 555 (Rivne)
18.08.2021 в 21:47
О ще два дурні
Ответить
0
-3
Fishing 555 (Rivne)
18.08.2021 в 21:44
О знову дурень дизлайковий з'явився
Ответить
0
-6
avatar
simargl (Чернигов)
18.08.2021 в 21:54
Кто ж тебя €па ну того лайкать будет, если только дурь писать можешь??? Копи деньги и приезжай в воскресенье на ДК-Десна... центральный матч тура!!
Ответить
0
0
avatar
walcom (Киев)
18.08.2021 в 21:44
пеналь и удаление Родригеса
Ответить
+2
-1
amg333 (Kyiv )
18.08.2021 в 21:43
О сколько повылазило даунецкой нечести ,где же вы кончиты недоношенные прятались после отссоса в Александрии???
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+3
-6
Fishing 555 (Rivne)
18.08.2021 в 21:46
Я не із донецька а с західу і динамо моя команда но сьогодні вони ігру продристали
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+1
-2
Fishing 555 (Rivne)
18.08.2021 в 21:42
Салют дизлайковым дурням - дикарям
Ответить
0
-4
avatar
scorpius (Ck)
18.08.2021 в 21:45
Одну и ту же х.уйню пишешь постоянно. Вопрос - зачем?
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+5
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
18.08.2021 в 21:46
это fisting - не обращай внимания
+1
0
avatar
scorpius (Ck)
18.08.2021 в 21:48
Просто интересно, это бот или тролль-задрот?))
0
0
pilips111 (Чернигов)
18.08.2021 в 21:42
Молодцы Ингулец! Десна добьёт днонамо в воскресенье)
Ответить
+3
-3
amg333 (Kyiv )
18.08.2021 в 21:44
Соснет десна,так как ты это делаешь черниговским бомжам
Ответить
+2
-5
Igor1010 (Вінниця)
18.08.2021 в 21:42
Динамо выглядело слабо. Но на Родригесу в конце был пенальти
Ответить
+9
-2
Konnichiwa (Куала-Лумпур)
18.08.2021 в 21:42
Да, но и красная была тоже
Ответить
+6
-1
avatar
Next-R (Киев)
18.08.2021 в 21:44
Пенальті - впливає на кінцевий результат, ЧК - ні.
0
-2
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walcom (Киев)
18.08.2021 в 21:45
тут никто не спорит
0
0
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simargl (Чернигов)
18.08.2021 в 21:51
Пенальти еще забить надо...
0
0
oleg dynamo (львівська)
18.08.2021 в 21:41
гри майже немає...нема креативу ....ясно що тяжко пройти такий захист,але якщо не рахувати удар Жерсона то ДК не створило ні одного норм моменту.....дуже здав Циганков(де його ті вривання,обіграші і т.д), тай Миколенко забіг і загострив аж на 71 хв а всі остальне назад.А Шепелєв це щось...як він міг посилити гру?ШД в грі додає а ДК наоборот...В мене є таке відчуття якщо Луч ще трохи похворіє,то не остання втрата очей....ніхто окрім нього не знає що з тим складом робити...
Ответить
+3
0
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simargl (Чернигов)
18.08.2021 в 21:50
Может и Луч уже не знает, потому и приболел... и уйдёт красиво по состоянию здоровья...
Ответить
0
0
Pianist (Киев)
18.08.2021 в 21:40
Одному мне кажется, что нужно было меньше выёживаться со всякими интерами, переносами и тд? Мертвые сегодня были. Если бы Ингулец сам себе не затолкал, вообще было бы весело. Сегодняшняя игра напомнила мне вязкую толкотню имени Хацкевича. Всё-таки ещё пару недель больничного Луческу - и можно будет о Динамо забыть на весь сезон. Пацаны без деда просто валяют дурака, а не играют в футбол. П.с. Ну а пенальти на Жерсоне был. Правда, эти мальчики его все равно не забили бы…
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+6
-1
pilips111 (Чернигов)
18.08.2021 в 21:44
Не хрен волосы отращивать. Родригеса никто не сбивали, равновесия то не терял, ну зацепился за эти кудри игрок Ингульца, какой тут пенальти???
Ответить
+3
-2
Vixi73 (Uzhgorod)
18.08.2021 в 21:48
Ты это серезно?))
+1
0
oleg dynamo (львівська)
18.08.2021 в 21:53
для прикладу:якщо б тобі ногою по яйцам...а потім звинуватити тебе якщо б ти немав яєць то б тебе нічого і не боліло....
0
0
Fishing 555 (Rivne)
18.08.2021 в 21:39
Обосралось Динамо со своими воспитанниками. Если бы не автогол то продули бы команде которая на последнем месте. Позорище. Сурок капут!
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+8
-4
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scorpius (Ck)
18.08.2021 в 21:36
Поздравляю Десну с единоличным лидерством
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+9
-3
royalstas (Вінниця)
18.08.2021 в 21:36
Ахахаха) Потрібно почаще робити собі перельоти в Монцу. Стільки ж користі там відлетіли там відлетіли.... 100 навісів а на кого хз навіщо там на заміні Шкурін сидить....
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+7
-1
аалекс ( Крым)
18.08.2021 в 21:33
Ну ничего страшного, зато по Милану прогулялись. Десну с ничейным результатом. Ингулец свое очко заслужил.
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+11
-5
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Spokoyno (Київ)
18.08.2021 в 21:33
ЖАХ! НаФІГа їм VAR Якщо ЧИСТИЙ пенальті та ЯВНУ червону особа в конурі побачити не може По грі занадто академічні атаки білих розбились об жовтий автобус! З такою грою в ЛЧ багато балів не заробиш!
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+9
-3
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simargl (Чернигов)
18.08.2021 в 21:39
Не настроились на какой-то там Ингулец после Интера !!! Менталитет...
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+5
-1
ВиктАн
18.08.2021 в 21:41
Катя существует для того что лизать опу Ахметова. Тут вообще не удивлен, удивлен мягкотелостью ДК, нет мистера нет команды.
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+2
-6
Дыр0к0л (Енакиево)
18.08.2021 в 21:33
Пока Шахтер на выезде побеждает Монако, киевская Дырка кое как забирает ничейку с самим Ингульцом...
Ответить
+13
-10
TIRAN (Донецк (Украина!))
18.08.2021 в 21:33
так они ж В ГОСТЯХ играли)))
Ответить
+10
-6
royalstas (Вінниця)
18.08.2021 в 21:40
Донецкий юмор....
+3
-7
TIRAN (Донецк (Украина!))
18.08.2021 в 21:42
ну давай ты поюмори, а мы оценим...
+6
-1
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
18.08.2021 в 21:44
)))))))) 100%
+3
-1
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
18.08.2021 в 21:48
Динамо наюморило нормально))))
+1
0
avatar
НеШахтьор (Донецьк)
18.08.2021 в 21:37
Перед цим "чемпіони світу" (донецька помийка) продули Олександрии
Ответить
+4
-10
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
18.08.2021 в 21:37
Старались как могли, там же больше пол состава сборников!
Ответить
+6
-4
аалекс ( Крым)
18.08.2021 в 21:50
После евро не отдохнули?
+1
0
СТОП крот (Киев)
18.08.2021 в 21:52
Как там у шлюхтера дела с Александрией?
Ответить
0
0
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ascent (Луксор)
18.08.2021 в 21:32
Почувствуйте разницу: Динамо с Луческу и без...
Ответить
+11
-5
Лекарь (село Дарница)
18.08.2021 в 21:32
Отвратная игра от Динамо. Не заслужили победу, однозначно.
Ответить
+13
-1
dalexx (Украина)
18.08.2021 в 21:32
Без Луческу никак. Карас и Гусев не тренеры. Цыганков ноль. Может на пользу пойдет эта потеря очков. Хотя... Без нападающих это не футбол
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+6
-2
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
18.08.2021 в 21:39
Нападающих там вагон вместе с лучшим бомбардиром прошлого сезона!!!)))
Ответить
+3
-1
Fishing 555 (Rivne)
18.08.2021 в 21:40
Гусев это мусор.
Ответить
+2
-2
аалекс ( Крым)
18.08.2021 в 21:48
В смысле милиционер?
+1
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
18.08.2021 в 21:31
жаль, что не реализовали выход на 89-й минуте
Ответить
+16
-4
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scorpius (Ck)
18.08.2021 в 21:35
Ответить
+5
-3
Иванисеня (Ивано Франковск)
18.08.2021 в 21:31
Вот и эти осеклись.... Чемпионат обещает быть интересным.
Ответить
+6
-2
amg333 (Kyiv )
18.08.2021 в 21:30
Ничего страшного,будет холодным душем! В личных встречах нагнут педринь из чмохтьорской помойки и все будет гуд!
Ответить
+6
-14
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
18.08.2021 в 21:35
При чем здесь Педриньо, который вчера попустил в одиночку Монако??? Расскажи про сегодняшний матч!
Ответить
+10
-3
TIRAN (Донецк (Украина!))
18.08.2021 в 21:38
не корми малолетку
+5
-1
amg333 (Kyiv )
18.08.2021 в 21:40
педриньи -это душевное состояние всех игроков чмохтьора ,а даунецкое глорье по жизни педриньи
+2
-8
avatar
simargl (Чернигов)
18.08.2021 в 21:42
Паровоз прошёлся сегодня по ДК... неожиданно.
+5
0
дЫркофан
18.08.2021 в 21:38
не переводи стрелки чмо.помой свой тухлый пердак.получите от шахтёра по полной программе.динамо-.....помойка
Ответить
+7
-2
avatar
Next-R (Киев)
18.08.2021 в 21:44
Помойка - в твоєї мамки між ніг. Пітарас ти кінчений.
0
-6
avatar
Serega1111 (Киев)
18.08.2021 в 21:30
Ну вот, а кто-то писал, что интрига умерла. Будет еще этих потерь у наших "грандов". Но вот эпизод на последних минутах действительно интересен. Первое впечатление было - пенальти и красная Жерсону за удар ногой
Ответить
+9
-1
Лекарь (село Дарница)
18.08.2021 в 21:31
Странно, что Катя не побежала кино смотреть. Походу, пенальти на Джерсоне был. А после он заслужил удаление. Но... Бойко решил судьбу матча.
Ответить
+9
-1
avatar
Spokoyno (Київ)
18.08.2021 в 21:38
Не факт, що б реалізували... але Бойко дійсно наVARив!
+4
-1
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
18.08.2021 в 21:34
Гранд, пока один последние годы, просто вспышка прошлого года имени Луческу....... что делать, если дед не вернётся?
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+6
-5
royalstas (Вінниця)
18.08.2021 в 21:36
Ахаха травиш після одної поразки? Інтрига вмерла хіба що в тому що ти довбойоб!
Ответить
+1
-4
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Serega1111 (Киев)
18.08.2021 в 21:37
Это ты мне что ли, чучело?
+3
-1
avatar
Serega1111 (Киев)
18.08.2021 в 21:39
Переставай ширяться и долбиться в глаза, наркоман епаный - матч вничью завершился
+3
-1
royalstas (Вінниця)
18.08.2021 в 21:42
Serega1111 (Киев) да тебе мразь тупая тебе!
Ответить
0
0
avatar
Serega1111 (Киев)
18.08.2021 в 21:45
Ну так иди нах, му.дила грешный
0
0
royalstas (Вінниця)
18.08.2021 в 21:45
Serega1111 (Киев) Ну вот, а кто-то писал, что интрига умерла. ЕСЛИ ГОВОРИЛИ ЗНАЧИТ ПОСЛЕ ПОРАЖЕНИЯ ШАХТЕРА ПРАВЕЛЬНО ДНО ТУПОЕ?!!!!
Ответить
0
-1
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Serega1111 (Киев)
18.08.2021 в 21:46
Что правильно, дятел? Ты значение слова "интрига" вообще понимаешь?
+1
0
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Serega1111 (Киев)
18.08.2021 в 21:52
Потрудись выражать свои мысли яснее - глядишь, иногда люди и не догадаются, какой ты е.блан
0
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
18.08.2021 в 21:53
он неправильно понимает слово "правЕльно")))
+1
0
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
18.08.2021 в 21:30
Ни чего страшного, Коваленко любимая фамилия голубых! Вот только что делать в ЛЧ? Плохо, что без деда никак, а на подобного иностранного тренера денег не дадут...... Эта ничья не самое страшное, хоть и забить не смогли самой слабой пока команде УПЛ.....
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+4
-10
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simargl (Чернигов)
18.08.2021 в 21:29
Прикольно. В следующем туре ДК будет играть с единоличным лидером УПЛ )))...
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+4
-3
Dimka26 (Чернигов)
18.08.2021 в 21:33
теперь достаточно лишь сыграть на ничью
Ответить
+1
-4
аалекс ( Крым)
18.08.2021 в 21:42
Не рановато ничьи катать? Только побеждать и наращивать отрыв.
+1
0
avatar
simargl (Чернигов)
18.08.2021 в 21:43
Посмотрим игру и всё узнаем... лучше играть на победу, а там как масть ляжет...
0
0
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shat (киев)
18.08.2021 в 21:29
Миколенко дебил , бестолковое чмо , все атаки оно тормозило , с умным видом принимает и стоит тормоз 2-3 секунды смотрит где же игроки , ну и навесы аля Михайличенко это пи. дец
Ответить
+4
-9
TIRAN (Донецк (Украина!))
18.08.2021 в 21:29
а кто там из кукуевских кукарекал после первого тура, что шахтёр "еле обыграл никакущий ингулец"?
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+8
-8
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Next-R (Киев)
18.08.2021 в 21:30
Ти залізь своїй мамці в дупу та спитай "де це кукуєво". Сцикло ватноголове.
Ответить
+5
-11
avatar
Ask1503 (Киев)
18.08.2021 в 21:34
Это где-то возле даунбаса.
+2
-4
дЫркофан
18.08.2021 в 21:41
ты баран сам давно оттуда вылез .....
+4
-1
avatar
Next-R (Киев)
18.08.2021 в 21:45
дЫркофан - баран твій папка, а ти ЧМО задрипане хлєебало своє прикрий, сцикло ватноголове.
0
-2
avatar
simargl (Чернигов)
18.08.2021 в 21:34
Ну так Ингулец в порядке, даже Десна у них еле выиграла сразу было видно, что крови они попьют у всех в УПЛ!!
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+4
-4
Konnichiwa (Куала-Лумпур)
18.08.2021 в 21:46
«Даже Десна у них еле выиграла» ахаха, красава !
+1
0
СТОП крот (Киев)
18.08.2021 в 21:51
Как там Александрия?
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0
0
KpaMapb (Краматорск)
18.08.2021 в 21:29
Странное решение бригады арбитров на последних минутах.
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+8
-2
pilips111 (Чернигов)
18.08.2021 в 21:30
Ну тут либо обоих удалять, либо никого. Поступила мудро. Катя молодец!
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+3
-7
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Next-R (Киев)
18.08.2021 в 21:32
Не призначений пенальті - впливає на кінцевий результат. Молодець. Далі розказуєм що катя та уаф під суркісом, по темникам
+7
-10
СТОП крот (Киев)
18.08.2021 в 21:51
Либо удалять обоих И СТАВИТЬ ПЕНАЛЬТИ
0
0
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ascent (Луксор)
18.08.2021 в 21:31
Да, нужно было Родригеса удалять, как и Шапаренко, который матюкался в присутствии Кати...
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+5
-7
Konnichiwa (Куала-Лумпур)
18.08.2021 в 21:48
А причём тут Катя? Она отсудила на 5! Как пачки желтых давать Ингульцу - Катя супер, как пеналь (который решал ВАР) - Катя куйня:))))
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0
0
pilips111 (Чернигов)
18.08.2021 в 21:29
Обожралась днонамо. Сегодня забивали только игроки Ингульца). Пижоны долбанные. Стыдно, что эта недокоманда будет представлять страну в ЛЧ. Будет позор
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+10
-4
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simargl (Чернигов)
18.08.2021 в 21:35
А еще они основа сборной... и Жора главный воротник. Печально как-то... по именам состав сильный, а по игре...
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+2
0
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hardcorepwnz (Украина)
18.08.2021 в 21:29
Оце приехали. Поворознюк все купил
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+5
0
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Next-R (Киев)
18.08.2021 в 21:28
Нічия на користь кротів. Цікавіше буде далі)) І де ті хто пистіли промонзуль та уаф, які під суркісом?
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+7
-5
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shtrunc (Донецк-Хайфа)
18.08.2021 в 21:30
Там, наверное, был пенальти и удаление
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0
-6
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Next-R (Киев)
18.08.2021 в 21:31
Навєрноє?))
+2
-5
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simargl (Чернигов)
18.08.2021 в 21:30
Ну так Жерсона ж не удалила Катюха.. нормуль отсудила.
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+2
-6
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Next-R (Киев)
18.08.2021 в 21:31
Ну так. Не сумнівався в твоїй однобокості.
+3
-6
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simargl (Чернигов)
18.08.2021 в 21:37
Ну а какие претензии у тебя к ней ??? Должна была вместо Жорика ближний угол закрыть ??? Момент в конце на мой взгляд - пеналь и красная Жерсону.
+2
-3
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Next-R (Киев)
18.08.2021 в 21:42
Чому ж з початку ти пишешь лише про ЧК??? Які претензії? Пегальті 100% (впливає на результат). ЧК - 100% (не впливає на результат). Все.
+1
0
СашаXM (Хмельницкий)
18.08.2021 в 21:28
шахта норм насыпала в 8 в штрафной играли ))
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+1
-6
аалекс ( Крым)
18.08.2021 в 21:37
А нужно было в открытый футбол с киевлянами потягаться? Ну ты и наивный.
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+1
0
Olegyurchak (Хмельницький )
18.08.2021 в 21:28
Это в УПЛ типа интрига такая...
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+2
-2
TIRAN (Донецк (Украина!))
18.08.2021 в 21:28
ингулец - молодцы! а дупамо забивало?))
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+8
-10
avatar
Next-R (Киев)
18.08.2021 в 21:28
Олександрія молодці! Агробізнес молодці!
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+7
-8
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Next-R (Киев)
18.08.2021 в 21:29
Інгулець молодці, ледь не дожали шахту
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+3
-10
avatar
Водитель трамвая (Бухарест)
18.08.2021 в 21:53
Голубой мальчик, что ты так возбудился при упоминании Дупамо?
0
0
avatar
shtrunc (Донецк-Хайфа)
18.08.2021 в 21:27
Бойко forever!!!)))
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+2
-4
dmitroj88
18.08.2021 в 21:27
Шахтер не может, Луческу поможет
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+2
-4
avatar
Viktor Ivanjvich
18.08.2021 в 21:28
не луческу-нет игры
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+3
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
18.08.2021 в 21:30
там гусеску был
+1
-5
oleg dynamo (львівська)
18.08.2021 в 21:31
100%
+1
-1
Mexxxxx (Просяная)
18.08.2021 в 21:27
Кстати скоро у нас будет интересный чемпионат, с интригой, настоящей борьбой. И не потому что глубокие середнячки и районные команды поднимутся до пристойного уровня, а потому что некогда грозные именитые клубы просто опустятся до их уровня. Битвы Александрия-Шахтер и Ингулец-Динамо будут собирать полные стадионы
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+5
-1


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